獨家／「鐵窗牌」手工水晶餃暴紅 一顆僅3.6元網友激推

記者吳俊賢、陳逸潔、范誠庭／苗栗報導

全台「鐵窗牌」美食大PK！過去大家熟知，彰化監獄的蛋黃酥年年秒殺，搶到網路癱瘓，其實苗栗看守所也出了「狠角色」，手工水餃一顆4元、水晶餃3.6元，可煮湯或乾拌，網友說價格樸實、用料實在，CP值破表，網購預約得等上一個多月。

苗栗看守所推出手工水餃一顆4元、水晶餃3.6元，網友說價格樸實、用料實在，CP值破表。

熱騰騰的手工水餃及水晶餃端上桌，這可是苗栗看守所的明星商品。

民眾：「很好吃很有名，要網路預購。」

記者：「預購？」

民眾：「對，然後才來這邊拿。」

廣告 廣告

民眾等到心癢癢，因為水晶餃40粒145元，換算下來一顆僅3.6元，還附醬包，手工水餃50粒200元，看守所光接訂單就接到手軟。

苗栗看守所作業科長陳昱城：「一天平均差不多360粒，有90包的銷售量，現在訂單就很多，原則上我們到過年前，現在宅配的話，恐怕沒有辦法在過年前到府。」

手工水餃一顆4元、水晶餃3.6元，網友大讚價格樸實、用料實在，CP值破表。

主打「生的水晶餃」，可直接冷凍保存、煮湯或乾拌，不像坊間熟的水晶餃，有的一冷藏，外皮就會乾裂。

食品工場主管陳耀宗：「前腿肉之外，還有芹菜有切末，還有我們特製的辛香料，還有我們自己炸的油蔥酥。」

盤點全台鐵窗牌美食地圖各有絕活，桃園女監黃金泡菜，研發南瓜加味噌，口感清爽微酸微甜；彰化監獄號稱全台最難訂蛋黃酥，2025年產量加碼到10萬顆，網路商城都癱瘓，手工水餃1公斤也才155元；雲林二監傳承古法的黑豆純釀醬油，是煮夫煮婦最愛，台東監獄還有50元的鮮奶吐司。

全台「鐵窗牌」美食地圖。

彰化監獄烘焙班成員（2025.09.06）：「以前至少一個月，家人還要寄3000元過來當生活費，現在不用了。」

這些由受刑人製作的美食，價格便宜到讓人懷疑人生，用料實在，讓不少民眾開始鎖定監所自營產品尋寶，得拚手速，才有機會品嘗到鐵窗牌的美味。

更多三立新聞網報導

少女18歲「骨癌截肢」遭父母拋棄 自力更生5年喊：我不苦

斷言「這1人」選不上新北市長！命理師喊可怕：鼠面

多國信了慘受害！財經網美戳破「中國大外宣」真相：台灣能打贏

拿「中國邊境旅遊護照」赴對岸違法！內政部：喪失台灣身分

