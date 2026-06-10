獨家／鐵證！ 女店長男友幫蒐證 揭「假通話真偷拍」

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今年5月中旬，女店長的男友到店內等候她下班時，正巧目擊男子疑似再次偷拍。（圖／東森新聞）





高雄一間五金行女店長指控，四年來持續遭同一名男顧客偷拍。她表示，男子每次上門消費時，都會假裝拿著手機通話，實際上卻將鏡頭朝向櫃檯內拍攝自己。由於類似情況反覆發生，讓她長期處於不安與恐懼之中。今年5月中旬，女店長的男友到店內等候她下班時，正巧目擊男子疑似再次偷拍，並以手機錄影蒐證，拍下整個過程。

四年來疑遭偷拍

女店長表示，該名男子是附近居民，也是店內熟客，多年來經常前來購物。然而她發現，男子每次到店內消費時，都會以講電話為掩護，將手機朝向櫃檯方向。

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她指出，男子看似正在通話，但實際上幾乎沒有說話，反而持續將手機鏡頭對準自己。由於類似情況長期發生，讓她只要看見男子進店，就會提高警覺。

女店長表示，多年來始終懷疑自己遭到偷拍，但礙於缺乏明確證據，一直未能進一步處理。

男友目擊全程

5月14日當天，男子再次前往五金行購物。監視畫面顯示，男子先向店長詢問商品，期間一度離開店內，之後又返回現場，並將手機拿在耳邊。

男子在店內來回走動、挑選商品時，女店長已注意到對方出現，隨即提醒正在店內等候她下班的男友留意其行為。

女店長表示，男友發現男子確實持續在附近徘徊，疑似進行拍攝後，便開始以手機錄影蒐證，希望能留下相關證據。

偷拍畫面被錄下

女店長指出，男子拿著手機的時間相當長，期間持續在店內移動，直到選購完商品後前往櫃檯結帳，手機依舊放在耳邊。

她表示，男子結帳時仍維持假裝講電話的狀態，但實際上並未交談。男友則在一旁持續錄影，記錄男子的行為。

根據蒐證畫面，男子手機鏡頭疑似對準櫃檯方向，手機畫面中則可見女店長上半身影像。由於男子專注於手機操作，並未察覺自己也正在被錄影。

忙碌時難以制止

女店長表示，男子過去經常利用結帳時靠近櫃檯的機會進行拍攝，有時甚至帶著女兒一起到店內消費。

她坦言，自己早已察覺異狀，但由於工作繁忙，經常需要獨自負責櫃檯作業，後方還有其他顧客排隊等待結帳，因此難以立即出面制止或報警處理。

每當男子出現，她都會特別留意對方的一舉一動，只要看見對方伸手掏口袋或準備拿手機，就會擔心是否又要開始拍攝。

蒐證取得關鍵畫面

由於長期受到困擾，女店長坦言自己既生氣又害怕。這次正好男友在場，親眼目睹男子疑似再次以相同方式拍攝，因此全程錄影蒐證。

女店長認為，這次拍下的畫面是多年來最清楚、最完整的證據，希望能藉此釐清事件經過，並讓相關單位進一步調查處理。

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