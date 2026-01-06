獨家／鐵護欄情境像懸崖？進立體停車場特斯拉突急煞

特斯拉系統誤以為鏤空的護欄是懸崖，所以才煞停。（示意圖／東森新聞）





台中一名特斯拉駕駛日前到立體停車場停車，準備進車位時，系統卻無預警煞停，讓駕駛覺得相當怪異，事後將影片放上網路引發熱議，車主本人則猜測，應該護欄是鏤空的，不像牆壁是完整包覆，系統誤以為是懸崖才煞停。我們找類似場域的停車場實測，沒有遇到相同狀況，其他特斯拉車主則覺得，應該是系統BUG。

特斯拉開進到立體停車場，前方剛好一個空位，駕駛順勢要停進去，車卻突然被系統緊急煞停，轉到側面的行車鏡頭，很明顯沒有撞到東西，另一側來看，確實也沒發生碰撞，系統這一急煞也讓當事駕駛，當下滿頭問號改停別的車位。

當事駕駛蔡先生：「我當下只覺得說，會不會前面有東西，而我撞到這樣子，也有可能系統以為前面是鏤空的，我可能以這個車速過去的話，會整個掉下去。」

蔡先生開的是最新款式的Model3，日前他到台中西屯一間立體停車場，車速不快，系統卻自己急煞，蔡先生猜測，會不會護欄是沒有包覆性的牆壁，系統偵測誤判是懸崖，其他有網友看到影像，則懷疑是不是護欄的形狀像大卡車頭。

當事駕駛蔡先生：「我覺得不太可能，其實特斯拉都會偵測前面的物體的大小，它應該知道我前面是沒有東西。」

特斯拉是不是把停車場的邊緣當作是懸崖，我們也找了台特斯拉，找了類似規格的停車場，看它是不是真的會急煞下來。

我們同樣不用倒車入庫，選擇類似的角度，車開進車格很順利也沒有急煞，重新試一次，鏡頭轉到車內。

記者vs.非當事特斯拉駕駛Dory：「（它都會偵測車格欸），對，它都會偵測車格，所以它其實也知道車格長怎麼樣，（就是你要停的地方），對。」

車內的中控面板，不僅可以顯示前面有沒有人，還會顯示左右車距只剩幾公分，甚至連地板上的車格邊線都偵測的出來。

記者vs.非當事特斯拉駕駛Dory：「但是有一次是遇到，在轉彎的時候，然後也沒有任何障礙物，然後我車速也是滿慢的，但系統幫我急煞，我覺得可能就是有BUG，如果我個人來看，我覺得它有點敏感。」

非當事特斯拉駕駛Dory：「雖然我也曾經遇過急煞，但不是這樣，我覺得是BUG的機率滿高的，我覺得過於敏感。」

開進車格無預警急煞，車主跟車友們討論，覺得是系統判斷有掉入懸崖風險，急煞是系統在保護駕駛，但其他車主沒遇過，認為是系統過於敏感，這次蔡姓車主的經驗，也釣出一票特斯拉車主熱烈的討論。

