獨家／鐵路地下化工人昏倒 沒叫119「延誤就醫送命」？

家屬出面控訴，他們的家人在工地突然昏倒，結果竟然不是叫119救護車送醫，而是由同事開私家車送醫。（圖／東森新聞）





桃園鐵路地下化工程如火如荼進行中，只是卻傳出工安意外。家屬出面控訴，他們的家人在工地突然昏倒，結果竟然不是叫119救護車送醫，而是由同事開私家車送醫；而且短短1點多公里的路程，竟然拖了快1小時才到院，痛批根本是延誤就醫害送命。

工地突然一群工人往外跑，疑似因為有人昏倒。但沒有救護車來，而是外頭這台車前來載人。一列火車行經至少要1分鐘時間，車看起來卻沒有急著離開的意思，最後車上傷患到院後不幸離世。工地死者家屬：「小叔發生的上個月就發生了怪手壓死司機的事件，是不是因為這樣，所以他們沒有叫救護車？為什麼說用網路查的車程到醫院比較快，但實際路程卻又拖了60、70分鐘？」

廣告 廣告

怪的是，工地到最近的醫院開車僅7分鐘，怎麼會延誤就醫？據了解，死者年僅53歲，當時是在施作鋼筋籠的電桿，不知何故突然昏迷，緊急送醫。家屬也懷疑死因不單純。工地死者家屬：「最近閱卷才知道，16:30是急診入院時間，為什麼還幫他做17:45的下班打卡？非常納悶。看到這些相片又再一次崩潰，為什麼腳底的傷，還有所謂外陰部發黑。」

《EBC東森新聞》回到事發工地，這是桃園平鎮車站的鐵路地下化工程。周日仍然有工人上班操作機具。對此主管機關鐵道局表示，已請廠商盡力協助家屬申請保險給付，也要求加強工地安全衛生管理，避免類似事件再次發生。只是家屬想了解的細節仍無解答，親愛的家人離世已兩年，但死前經歷了什麼，仍是謎團。

更多東森新聞報導

落羽松暖冬延後轉色！周末好天氣仍吸人潮賞景

桃園憲兵副連長暴走咬女下士7、8口！判決下場曝

吃鍋變刷鍋？！高中生乾燒鍋子店家要求當場刷

