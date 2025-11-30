獨家／長期便秘害大便「脫口」而出？專業醫解答！揭「驚人真相」

記者施春美／台北報導

飲食不均衡加上生活步調快，許多人有便秘的困擾。(示意圖／資料照)

根據報導，中國一名老翁連續便秘十多天，就醫發現，腸子已被大量糞便佔據，麻醉插管時，糞便甚至從老翁的嘴巴裡噴湧而出。對此，胃腸科醫師錢政弘表示，「這是不可能的！」因為人體的糞便是經過食道、胃、小腸，再儲存於大腸，「就小腸與大腸間是單行道，食物殘渣不可能從大腸回到小腸中。」

中國廣東深圳一名老翁，長期都有便秘的問題，但他不太重視，直到日前連續便秘十多天，肚子也越漲越大，相當難受才就醫。醫生檢查發現，老翁的腸子基本上已經被大量的糞便佔據，麻醉插管時，糞便甚至從老翁的嘴巴裡噴湧而出，最後查出老翁不是單純的便秘，而是罹患了大腸癌。

廣告 廣告

對此，基隆長庚醫院胃腸科醫師錢政弘，接受《三立新聞網》採訪時表示，人不可能將大腸中的糞便，從口中吐出，「因為食物從口腔、食道、胃，再經小腸吸收，之後進入大腸，就小腸與大腸間是單行道，因此，食物殘渣不可能由大腸再返回小腸，再回到口腔。」所以此說法是完全不可能的。

更多三立新聞網報導

重要發現！「健檢1數值」能預測失智症風險：趕快檢視報告

她28歲就胰島素阻抗！「1習慣」釀禍：不改慘得糖尿病

上班族的救命水！新研究揭「1飲品」能保護心臟：每天一杯就好

寒冬「錯誤保暖法」害人心梗、中風！醫示警：喝熱飲也中

