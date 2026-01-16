獨家／門前路地主要求「買地換路權」 圍地一年仍無解

新地主要求住戶花150萬買地換路權，住戶不依，代書帶黑衣人圍地，阻礙通行。（圖／東森新聞）





高雄大寮三棟透天厝，本來住得好好的，前年門前的道路地主換人，新地主要求住戶花150萬買地換路權，住戶不依，代書帶黑衣人圍地，阻礙通行。一年過去了，門前障礙物還在，市府當初說地主違法要協助移除卻沒做到，住戶痛批沒作為，最近又收到地主存證信函，主張冷氣機遮雨棚侵犯領空權，讓住戶相當無奈。

高雄大寮這3戶民宅，他們的門口被放障礙物已經超過一年了，原因是地主要求住戶買地，雙方協商不成，不過最近住戶又接到地主寄出的存證信函，地主控訴，住戶的遮雨棚還有冷氣機，已經侵犯到領空權。

住戶：「很不方便啊，尤其小孩子在外面，我們會很擔心撞到，我自己腳都絆到。公部門的人過來嘛，他們是說如果地主沒有來撤的話，會把它撤走嘛，但是都沒有，沒有什麼作為。」

這3間民宅住這裡很久了，原本相安無事，門前的土地地主換人後，開始要求他們花100到150萬買地，住戶不依。對方的代書一度找來黑衣人，放置不同的障礙物，讓住戶出入必須左右閃。事情爆發後，地主違反公寓大廈管理處罰條例被開罰4萬元，但情況並沒有改善。

高市府建管處正工程司黃鈺純：「本局已在1月16日函請土地所有權人在文到5日內改善，屆時如果沒有改善，將依公寓大廈管理條例裁罰4萬到20萬元。」

高雄市建管處除了持續開罰，也要重新鑑界。類似的情況最常出現在巷弄或郊區，民眾買房如何避免。

房仲業者鄭啓峯：「從地籍圖裡面調閱出來，當中前面道路的地段號，再從地段號去調出所有權人，可以查明確認是市政府所有，還是民間私人所有。」

先查地籍圖，再從地段號查出所有權人，是公司或私人所有，接著再從地段號查使用分區確認土地用途，或是請經手的房仲協助。雖然手續繁瑣了些，但總比日後被強索買地換過路權來得好。

