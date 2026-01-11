獨家／門口放1雙鞋被罰500元！ 社區規定多 住戶轟搶錢

台中一名羅小姐投訴，日前她把鞋子忘記放在住家門口，結果遭到管理中心開罰500元。（圖／東森新聞）





台中一名羅小姐投訴，社區大樓超愛罰錢，日前她把鞋子忘記放在住家門口，結果遭到管理中心開罰500元。她認為不合理，即使社區都有訂出規約，但只是一雙鞋子沒勸導就直接開罰，非常不通人情。其實她在去年也因為丟的推車放錯垃圾場位置被罰500元，管理費遲繳也挨罰，短短半年被罰了3次總共1500元。她抱怨社區太多不合理罰錢跟收費，連收信超過時間收要加錢，每天像是諜對諜一樣，住的很有壓力。

就是這個再簡單不過的動作，但因為鞋子放在家門外，吃上這張罰單，就像警察的紅單一樣，有照片違規時間、罰款金額，違規事項是梯廳廊道擺放私人物品，罰金500元。

遭罰500當事住戶羅小姐：「他是沒有告知的情況下，直接開罰500元，我覺得有點感受不好。」

1/3當天，羅小姐進家門後，忘了鞋子放在家門口，沒多久就收到罰單，規約確實明訂，逃生空間禁止任何私人物品，否則罰500元。

遭罰500當事住戶羅小姐：「而且我這是角落耶，我擋到你什麼樓道，沒有大型到阻礙逃生吧，我覺得提醒這個動作是互相。」

這已經不是她第一次被罰，去年7月因為管理費遲繳被罰500元；9月又因為要丟的推車放錯垃圾場位置，再被罰500元；今年1月因為鞋子放家門口再罰500元，短短半年被罰了3次共1500元。

遭罰500當事住戶羅小姐：「我們住在這裡好像小學生一樣，就是動不動就要罰錢。」

她認為不合理的規定，信件超過5天沒就收費，而且累計收費最高到1000元，雙掛號信3天沒領就退給郵局。連游泳池也改變規定，平日能使用的變成只有假日，扣點還要額外收費。

遭罰500當事住戶羅小姐：「他們會覺得這種管理，罰錢導致他們的管理成效很好沒有錯，但是他們有沒有想過，反倒是人家的恐懼跟恐慌。」

羅小姐住了4年多，近一年開始頻頻受罰，每個月已經繳2800多的管理費，卻每天過得戰戰兢兢。

律師陳頂新：「該規約可否裁罰住戶錢，有法院的見解認為，必須得到全體的住戶的同意，方得為之。」

對此求證社區管理中心，他們不予回應，只表達一切按照社區規約辦理。全社區600多戶，他們希望以規約約束住戶，但似乎過於嚴苛不近人情，反而令人住得提心吊膽。

