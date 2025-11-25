獨家》「門徒制度」綁架教徒？TCOC被控詛咒離開者「下地獄」

〔記者陳彩玲／台北報導〕台灣國際基督教協會(TCOC)否認與ICOC同教派，但管理方式相同，宣稱是「神的唯一真正教會」，離開者會「下地獄」，且具嚴重「門徒制度」，形成階級化的金字塔型權力結構，頂端領袖以神為名，掌控底層教徒思想，讓人失去獨立思考和判斷的能力。被害人Allen(化名)指出，目前教會不斷流失教徒，近期將觸手伸進銀髮族，創造「樂齡團」，吸引長者加入。

Allen曾在教會待了逾10年，他觀察TCOC有五大特徵，第一是創造領袖魅力，領導分階層，從查經班領導、小組長，一直到世界教區領袖，如同直銷組織；再者以基督教教義，樹立「唯一教會」假象，若離開是背叛、會下地獄；第三，剝削經濟，強迫每月收取「十一奉獻」，年底則以傳道為名收取特別奉獻，均是收取現金丟入袋子，追錢的流向就是「懷疑神」。

最可怕的是嚴重的「門徒制度」，導致時間和生理環境被控制。Allen說，每個人都會有自己的領導，每天以關心為名通話，實際是掌控教徒們的行動和思想，且領袖會制定時間表，如查經班、小組會議、師徒時間、周日活動、男女約會等，教徒都必須參加，等於除了工作、上課，其他時間都泡在教會，用意是隔離社會，讓人失去思辨能力。

Allen進一步指出，時常缺席教會活動，或對組織提出意見者，會被列入黑名單，嚴重者禁止出席聚會、不能和教會內的異性約會等，若領導發現教徒有異心，會用不順服神等理由刁難，批判教徒患憂鬱症，沒有服藥不能參加聚會等，凡是被領袖發現教徒有自我認知和意識時，就會被批鬥、逐出組織。

許多離開TCOC的教徒，發現自己是遭教會控制，陸續在網路上發布文章，盼不要再有人受害，也因此近年教會人數不斷流逝，但領袖也試圖擴充組織，找銀髮族下手，成立「樂齡團」。另一方面，混入政商名流的圈子，吸收名望人士；Allen說，近期教會正不斷向一名藝文界大老伸爪牙，希望能將此情公諸於世，不再有人受害。

