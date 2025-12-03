獨家／一開就中！車主忘鎖車門「3萬」飛了 慣竊隨機偷

61歲林姓男子隨機開車門，盜取車主的3萬多元。（圖／東森新聞）





開車上路離開車記得要上鎖，高雄有車主忘了鎖車門，要幫孩子繳的保險費3萬元放車內，隔天錢不見，調閱監視器才發現，一名中年男子，凌晨三點左右，疑似隨機來開他的車門，就這麼剛好，忘記鎖車，錢就偷被，警方抓到有竊盜前科的嫌犯，但3萬元的贓款，61歲嫌犯說花光了、被依竊盜罪送辦。

穿著黃上衣的中年男子，凌晨快三點，走在巷子裡，他看到停在路邊轎車，他打開車門很自然走進去，但他不是車主卻隨機開車門，徒手竊取車內的金錢離開，車主一覺醒來，發現3萬多元不翼而飛。

受害車主太太：「我先生他就忘記上鎖，然後他就他應該是從那邊，沿路這樣子每一台幾乎都開，因為我們家的車就忘記鎖，所以他就把裡面的錢全部拿光。」

車主太太說，先生剛好那天忘記上鎖，那三萬多元，是要給孩子繳保險費的，急著PO網，希望能透過影片找出這小偷，追回他偷的3萬多元，事發在高雄市前鎮區康寧街，車主就住附近，因為忘記鎖車損失慘重，他說附近的車子，半夜常常防盜器莫名響起，懷疑嫌犯早有預謀，隨機開車門行竊，就那麼剛好一開就中，被害人車門沒鎖遭殃。

受害車主太太：「我是覺得應該就是隨機，他沒有去開隔壁的（車），是因為這陣子，我們有發現，大概半夜3、4點左右，隔壁的（車）防盜器都會響。」

車主被偷走3萬多報警之後，警方不久就抓到人，高市前鎮分局瑞隆所所長吳政倫：「一名著淺色上衣男子，徒手竊取車內金錢後離去，本分局後續擴大調閱監視器，並以鎖定歹徒身分，並於11月6日追查涉嫌人林男到案，全案將依竊盜罪依法究辦。」

有竊盜前科的61歲林姓男子被查緝到案，而被害人的3萬多元，嫌犯供稱花光了，一下說買東西，一下又說付住宿費，說詞反覆，被警方依竊盜罪送辦，這錢恐怕很難追回，有了這次教訓，車主以後一定會記得鎖門。

