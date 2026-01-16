獨家／開箱！ 北市燈節推「變形金剛」小提燈 童嗨翻：超愛

小朋友提著變形金剛小提燈。（圖／東森新聞）





即將迎來農曆春節各縣市的重頭戲之一，就是燈會。2026的台北燈節首次和「變形金剛」聯名，主燈就是十公尺高的柯博文、大黃蜂，以及對手密卡登。《EBC東森新聞》獨家帶您開箱，北市府即將推出的變形金剛小提燈，樣品一出，小朋友愛不釋手。

台北市長蔣萬安：「沉浸式開箱變形金剛小提燈，2026台北燈節首度和變形金剛聯名，準備好迎接柯博文和大黃蜂降臨台北了嗎？」

看完蔣市長沉浸式開箱以後，換《EBC 東森新聞》帶您獨家來開箱。這隻柯博文的小提燈，讓你把變形金剛直接提在手上，除了它的手腳都可以動之外，它的機關就藏在後面，黑色的機關一按下去，就會發光。

能動能放光，還能自己動手組裝，依照編號順序利用卡榫設計，對準角度精準卡入，連小朋友也能輕易上手。雖然3月才能領，但《EBC東森新聞》搶先開箱，這每年都很熱門的小提燈，今年限量10萬份，從3/1號到3/3在西門展區、花博展區，以及北市各個行政區限量發放。

記者vs.小朋友：「我喜歡，超喜歡。很厲害，他是這裡面的大王欸，他有斧頭、有刀、有盾牌啊，他的朋友還是大黃蜂，然後他的敵人是密卡登。」

看看小朋友倒背如流，沒有錯，這3個變形金剛經典角色，在2026台北燈節讓你一次看個夠。這回主燈除了10公尺高的柯博文之外，還會同步展出大黃蜂與密卡登，博派與狂派齊聚在花博，同時在西門展區還有不同IP，從2月25一路展出到3月中。

小朋友：「它在盪鞦韆喔。」

拿著小提燈，全家大小一起去賞燈，2026台北燈節，要帶給民眾最不一樣的沉浸式享受。

