獨家／「開腿坐者」較自私？物理治療師揭密：恐「1」處失能

記者施春美／台北報導

物理治療師賴冠霖（Larry）表示，除了雅觀與否，開腿坐還應從骨骼、肌肉、大腦來分析。（圖／資料照)

近來網路熱議「岔開腿坐」較健康，物理治療師賴冠霖（Larry）表示，除了雅觀與否，還應從骨骼、肌肉、大腦來分析，有些人總是「開腿坐」可能是未被訓練，致其「閉腿坐」相當吃力；有些人則是大腿內側肌肉力不足，導致「動作系統不健康（失能）」，「因此，面對總是岔開腿坐者，民眾可更加同理地看待此事，以避免衝突。」

Larry專長動作控制、運動醫學，他接受《三立新聞網》採訪時表示，有人為何一坐下來就是喜歡大腿打開，若要認真討論，應從「動作形成」開始討論。

他表示，人的動作包括骨骼、肌肉與大腦的神經負荷，坐姿是髖關節外展與外轉的動作，並涉及淺層與深層臀大肌，及後側臀中肌等。從骨骼角度來看，髖關節外展跟輕微外轉本來就是處於最舒服放鬆的位置（loose-packed position），所以，人坐下來，雙腿打開是最自然、輕鬆的狀態。

「若要討論、分析有些人只能開腿坐，應多層次討論。」Larry表示，有些人無法閉攏雙腿，可能是大腿外側的拮抗肌（即大腿內側肌肉）較無力，導致無法將膝蓋轉回來；但也可能是因閉攏雙腿這一坐姿，對其而言，就是困難、吃力的動作。

Larry表示，人的動作除了考量骨骼、肌肉外，還需討論此動作需要及肌肉負責的神經單元是否超出神經負荷。由於開腿坐是較符合本能的坐姿，當人收攏雙腿坐時，就需大量的大腦神經元運作，「一般而言，在社會期待與文化中，男性偏向開腿坐，女性偏向閉腿坐，與其從小受到的教育訓練有關，且男性的肌肉較大，也使其閉腿坐較為困難、吃力。

Larry表示，總結而言，無法閉腿坐的人可能有「動作系統不健康」外，對於某些人而言，閉腿端坐確實較為吃力，「希望藉由這樣的動作分析，讓更多人對於開腿坐這一坐姿有更深的了解，也更能同理此一坐姿，進而避免對開腿坐的人有指責性的言論，以免激化衝突。」

