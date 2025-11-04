獨家／開車載兒未繫安全帶！女拒檢嗆警「我不聽」

銀色轎車打著右轉燈，但是卻前進不了卡在路中央。（圖／東森新聞）





北市一名女子，日前開車載兒子，雙雙沒繫安全帶，行經仁愛圓環時，把車停在路口轉彎處，遭員警上前盤查，他卻拒檢逃逸，事後被舉發，挨罰2萬3000元之外，駕照還被吊扣6個月，他心有不甘提出上訴，主張因為兒子被警方的不實指控嚇到，必須緊急隔離安撫，沒有逃逸意圖，但法官認為不構成緊急避難，因此駁回上訴。

銀色轎車打著右轉燈，但是卻前進不了，也沒空間倒退嚕，進退兩難，卡在路中央，立刻引起警方關注。

警方vs.駕駛：「（什麼事），哈囉全部拉下來，（蛤），沒有繫安全帶，然後停在這個路口，人家要右轉怎麼右轉。」

敲敲車窗叩叩叩，駕駛第一時間還想裝作若無其事，只願意打開一點點窗戶，會這麼心虛，全是因為他明顯違規。

重回事發地點，在仁愛圓環這邊，當時這名駕駛，不但超越了停止線，把車停在路口的轉彎處，還和乘客兩個人，雙雙都沒繫安全帶，他卻不服警方取締，把員警當作隱形人，油門一踩逃離現場。

警方後續逕行舉發，顏姓駕駛因為自己和孩子未依規定繫安全帶，各開罰1500元，違反處罰條例，拒絕停車接受稽查而逃逸，遭裁處2萬元罰鍰之外，還被吊扣駕照6個月，需要參加道安講習，他心有不甘提出上訴，供稱兒子當下被警方嚇到，要緊急隔離安撫，因此才會違規，沒有逃逸意圖，而且安撫完之後，主動跟警方聯繫，法官認為不構成緊急避難，而且駕駛可以下車跟員警對談，但他卻在車上爭論，還說我不聽，駁回上訴。

仁愛圓環車流量大，是北市交通重要樞紐，因此轄區警方每個上班日，星期一到星期五，早上7-9點，下午4點半到晚上7點，都會安排員警，執行交通崗勤務。

警方vs.駕駛：「（我覺得你這樣攔不太對喔），我可以這樣攔啊，因為你有違規，（不可以這樣子，我不聽），來靠邊停，拒絕攔查是不是。」

這一回卻碰上不理性駕駛，護子心切反倒害自己吃上罰單，就連駕照都被吊扣，這下學到教訓。