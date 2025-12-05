獨家》關稅只是生意、還是戰略再平衡的代價？前川普競選總監：MAGA重視交易、盟友最怕這件事

美國總統川普從今年1月就職以來，對外發動一系列「貿易戰」的同時，又對美國在國際事務上的態度和角色做出了重大調整。而對美國的盟邦而言，川普這種深不可測的態度與思維，一方面加大了盟國提高國防預算的壓力，另一方面，也增加了其國內對美國政策的疑慮，許多研究美國的專家學者，更是難以理解川普這種「既要、又要」的邏輯。

對此，曾在2024年美國總統大選期間，擔任過川普競選總部總監、以及川普在喬治亞州競選辦公室主任，現為匈牙利智庫「多瑙河研究所」（Danube Institute）訪問學者的美國政治專家諾托利（Sean Nottoli）11月在日本舉行的一場閉門座談會中，分享了他對川普個人、以及對川普政府政策的理解。《風傳媒》獨家取得諾托利本人和主辦方的授權，向台灣讀者分享諾托利對川普本人的看法與研究成果。

2025年11月20日，南韓大學生在首爾的美國大使館附近，抗議美國總統川普對南韓實施的關稅政策，演出「通緝」川普的行動劇。（美聯社）

美國搖擺州的民調令人意外

諾托利在這場閉門座談會中，探討了美國的外交政策、印太地區的安全，以及日本未來可以從其最親密的安全盟友那裡獲得什麼。他分享了關於「讓美國再次偉大派」（MAGA派）選民的認知和優先事項的見解和經驗，尤其關注這些因素如何影響他們對政府資源分配的偏好。而展望未來時，他認為美國的盟友需要了解美國的國內優先事項，並因此承擔在國際社會中更大的安全責任。

在演講的一開始，諾托利先談到了他2024年競選期間，在擔任美國喬治亞州的川普競選辦公室主任時，曾主導一項針對亞特蘭大附近「迪爾布縣」（Dealb County）的研究，以了解美國搖擺州、但是是民主黨執政地區的選民，是如何看待美國的國際關係與國內議題。然而，這項民調的結果卻出乎多位歐美與會者的意料。

根據諾托利當時的研究，在回答「美國是否應該繼續成為世界領先的安全提供者、還是美國只應該自己保衛國境」時，有高達51.5%的受訪者認為，認為美國應該只關注自身的國境，而只有42.4%的人表示，美國應該繼續承擔世界安全的責任。

調查也顯示，只有2%的受訪者表示，美國應該繼續提供安全保障給北約盟國。但有高達98%的人表示，北約盟國應該在美方繼續保障其安全之前，增加本身的國防開支。

而在俄烏戰爭的問題上，這項調查指出，55%的受訪者表示，美國不應該介入烏克蘭事務，而只有45%的受訪者表示應該介入。但這當中的前提是，大部分的人認為，歐洲提供給烏克蘭的援助金額，至少必須等於、或超過美國提供給烏克蘭的援助金額。諾托利解讀，這是這是美國人在表達他們對歐洲的真正看法。

2025年10月17日。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在與美國總統川普（Donald Trump）會面後，於白宮對面的拉法葉公園（Lafayette Park）召開記者會。（AP）

美國會保衛台灣嗎？

但與烏克蘭問題不同的是，美國搖擺州選民對於台灣問題和烏克蘭問題，存在著不同的看法。當調查問到「迪爾布縣」的選民，美國是否應該優先關注印太地區、還是應該優先關注歐洲問題時，有53%的人認為，美國必須優先考慮印太地區，而只有23.5%的受訪者認為，美國需要同等重視歐洲和印太地區。

更值得一提的是，這項調查顯示，有48.6%的當地受訪者表示，美國必須保衛台灣、另有22.9%的人表示，「只有在盟友帶頭的情況下，美國才應該保衛台灣」。不過，也有28.6%的受訪者認為，美國並不應該保衛台灣。

諾托利解釋，「川普的支持者看待印太地區的方式，與他們看待歐洲的方式截然不同」。這也顯示，雖然歐洲地區的衝突雖然令人擔憂，但並這非是川普支持者的「首要關注點」，相較之下，他們更希望加強美國在太平洋地區的合作。

喬治亞州的提前投票所。（美聯社）

美國人民不滿付出過多

但總體而言，諾托利認為，無論曾投票給民主黨的新進共和黨支持者，還是畢生都在支持共和黨的選民，都深切擔憂美國在對外援助、國防和民生方面的支出。而且，「他們的這些看法並非空穴來風」，因為美國民眾對個人生活的滿意度急劇下降，幾乎跌至歷史最低點。

諾托利指出，他在競選過程當中，不斷聽到川普核心支持者重複一樣想法，而這可以用一句話來總結，「我們熱愛世界其他國家，但我們需要開始節儉，把美國放在第一位，這樣我的子孫後代才能享受到，我的父母和祖父母曾經享受過的生活品質。」

同時，這種認為美國正在承擔全球重覆，而自身生活品質卻在下降的看法，正是「讓美國再次偉大」（MAGA）運動的核心所在。諾托利說，「美國優先」是對此的強烈不滿，但他認為，這並非外界認為的「孤立主義」，而一種「對互惠的訴求」。他指出，美國並非停止幫助盟友，而是需要盟友「承擔更多責任」。

在此情況下，諾托利也解釋了川普本人在國際議題上的思維。他認為，他與川普共事時的一個關鍵發現，是川普喜歡利用策略上的不確定性，「他（川普）曾多次談到這種不確定性，他不會告訴所有人，他何時會做什麼」。

2025年10月28日，美國總統川普在喬治華盛頓號航空母艦上稱讚日本首相高市早苗是偉大的女性領導人。（美聯社）

川普不認為自己在打「貿易戰」？

而對於外界關注的貿易戰與美國國內、國際政策不一致的問題，諾托利分析，川普的政策將非常注重「交易」。同時，那些把川普送進白宮的美國人，也希望看到自己的投資有所回報，因為從川普的角度來看，「商業就是商業，關稅是談判策略」。

諾托利指出，對奉行「美國優先」原則的人而言，「他們覺得自己（過去）處處吃虧」，所以川普上任後，就試圖利用他所掌握的手段，來重新平衡國際關係，以促進美國的經濟利益，「我們並不認為自己是在跟任何人打貿易戰。我們也不認為自己要對任何人採取咄咄逼人的姿態，只是想為美國爭取最佳利益」。

他還解釋，美國人早上醒來，並不會去想匈牙利人、德國人、或日本人對美國的感受。同時，台灣人或是中國人對美國的感受，「這可能根本不在他們的考慮範圍內」。而且他認為，即使川普的支持者想到了，也只是覺得，「哦，這只是生意。你知道，這只是再平衡的代價」。

而對於未來的國際關係，諾托利表示，對大多數美國人，尤其是川普的支持者而言，都會認為，「我們已經承擔了這段國際關係30多年的代價，現在讓我們重新平衡，分擔一些負擔，就像冷戰時期一樣」。在某種程度上，川普甚至會堅信，「我們既能享受到美國的地位，又能兼顧美國的利益」。

日本將成為美國的亞洲代理人？

而在外界關注美國友邦的國防預算問題，諾托利表示，對美國政府而言，真正重要關鍵在於，尤其是川普重視軍事預算比例提高的速度。他指出，雖然澳洲和日本在增加軍事開支的速度上存在很大分歧，「但它們顯然都在試圖加強與美國的合作框架」。

諾托利認為，雖然表面上看來這似乎微不足道，但日本國防預算佔國內生產毛額（GDP）的比率，將從1.8%迅速上升到2%，日本將因此獲得了與華盛頓談判的巨大影響力，「日本不僅深化了與美國和太平洋其他大國的關係，而且在安全領域脫穎而出，成為該地區安全聯盟的領導者。」

他指出，儘管日本不會取代美國在印太地區的地位，但日本不僅能夠重申美國的承諾和支持，而且還鞏固了自身作為美國和北約其他成員國主要盟友的地位，「隨著我們轉向這種共同責任模式，美日同盟正從等級森嚴的安全保障，轉變為真正的聯合事業」。

此外，日本國防開支的快速成長，以及其不斷增強的打擊能力，正在與澳洲、歐洲和世界其他地區開展新的國防工業外交。同時，諾托利指出，美國政府將更加期望日本在未來的危機中，尤其是在台灣和東海地區的危機中，能夠獨立的產生作戰效果。

所以他認為，對川普政府和其支持者而言，美國將在亞洲長期存在，這源自於「我們看待亞洲的方式，與看待歐洲的方式不同」。同時，美國正尋求領導一個由有意願、且有能力的國家組成的聯盟，「而目前看來，日本似乎是我們盟友中最有意願、且最有能力的國家」。



