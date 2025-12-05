獨家》關稅只是生意、還是戰略再平衡的代價？前川普競選總監：MAGA重視交易、盟友最怕這件事
美國總統川普從今年1月就職以來，對外發動一系列「貿易戰」的同時，又對美國在國際事務上的態度和角色做出了重大調整。而對美國的盟邦而言，川普這種深不可測的態度與思維，一方面加大了盟國提高國防預算的壓力，另一方面，也增加了其國內對美國政策的疑慮，許多研究美國的專家學者，更是難以理解川普這種「既要、又要」的邏輯。
對此，曾在2024年美國總統大選期間，擔任過川普競選總部總監、以及川普在喬治亞州競選辦公室主任，現為匈牙利智庫「多瑙河研究所」（Danube Institute）訪問學者的美國政治專家諾托利（Sean Nottoli）11月在日本舉行的一場閉門座談會中，分享了他對川普個人、以及對川普政府政策的理解。《風傳媒》獨家取得諾托利本人和主辦方的授權，向台灣讀者分享諾托利對川普本人的看法與研究成果。
美國搖擺州的民調令人意外
諾托利在這場閉門座談會中，探討了美國的外交政策、印太地區的安全，以及日本未來可以從其最親密的安全盟友那裡獲得什麼。他分享了關於「讓美國再次偉大派」（MAGA派）選民的認知和優先事項的見解和經驗，尤其關注這些因素如何影響他們對政府資源分配的偏好。而展望未來時，他認為美國的盟友需要了解美國的國內優先事項，並因此承擔在國際社會中更大的安全責任。
在演講的一開始，諾托利先談到了他2024年競選期間，在擔任美國喬治亞州的川普競選辦公室主任時，曾主導一項針對亞特蘭大附近「迪爾布縣」（Dealb County）的研究，以了解美國搖擺州、但是是民主黨執政地區的選民，是如何看待美國的國際關係與國內議題。然而，這項民調的結果卻出乎多位歐美與會者的意料。
根據諾托利當時的研究，在回答「美國是否應該繼續成為世界領先的安全提供者、還是美國只應該自己保衛國境」時，有高達51.5%的受訪者認為，認為美國應該只關注自身的國境，而只有42.4%的人表示，美國應該繼續承擔世界安全的責任。
調查也顯示，只有2%的受訪者表示，美國應該繼續提供安全保障給北約盟國。但有高達98%的人表示，北約盟國應該在美方繼續保障其安全之前，增加本身的國防開支。
而在俄烏戰爭的問題上，這項調查指出，55%的受訪者表示，美國不應該介入烏克蘭事務，而只有45%的受訪者表示應該介入。但這當中的前提是，大部分的人認為，歐洲提供給烏克蘭的援助金額，至少必須等於、或超過美國提供給烏克蘭的援助金額。諾托利解讀，這是這是美國人在表達他們對歐洲的真正看法。
美國會保衛台灣嗎？
但與烏克蘭問題不同的是，美國搖擺州選民對於台灣問題和烏克蘭問題，存在著不同的看法。當調查問到「迪爾布縣」的選民，美國是否應該優先關注印太地區、還是應該優先關注歐洲問題時，有53%的人認為，美國必須優先考慮印太地區，而只有23.5%的受訪者認為，美國需要同等重視歐洲和印太地區。
更值得一提的是，這項調查顯示，有48.6%的當地受訪者表示，美國必須保衛台灣、另有22.9%的人表示，「只有在盟友帶頭的情況下，美國才應該保衛台灣」。不過，也有28.6%的受訪者認為，美國並不應該保衛台灣。
諾托利解釋，「川普的支持者看待印太地區的方式，與他們看待歐洲的方式截然不同」。這也顯示，雖然歐洲地區的衝突雖然令人擔憂，但並這非是川普支持者的「首要關注點」，相較之下，他們更希望加強美國在太平洋地區的合作。
美國人民不滿付出過多
但總體而言，諾托利認為，無論曾投票給民主黨的新進共和黨支持者，還是畢生都在支持共和黨的選民，都深切擔憂美國在對外援助、國防和民生方面的支出。而且，「他們的這些看法並非空穴來風」，因為美國民眾對個人生活的滿意度急劇下降，幾乎跌至歷史最低點。
諾托利指出，他在競選過程當中，不斷聽到川普核心支持者重複一樣想法，而這可以用一句話來總結，「我們熱愛世界其他國家，但我們需要開始節儉，把美國放在第一位，這樣我的子孫後代才能享受到，我的父母和祖父母曾經享受過的生活品質。」
同時，這種認為美國正在承擔全球重覆，而自身生活品質卻在下降的看法，正是「讓美國再次偉大」（MAGA）運動的核心所在。諾托利說，「美國優先」是對此的強烈不滿，但他認為，這並非外界認為的「孤立主義」，而一種「對互惠的訴求」。他指出，美國並非停止幫助盟友，而是需要盟友「承擔更多責任」。
在此情況下，諾托利也解釋了川普本人在國際議題上的思維。他認為，他與川普共事時的一個關鍵發現，是川普喜歡利用策略上的不確定性，「他（川普）曾多次談到這種不確定性，他不會告訴所有人，他何時會做什麼」。
川普不認為自己在打「貿易戰」？
而對於外界關注的貿易戰與美國國內、國際政策不一致的問題，諾托利分析，川普的政策將非常注重「交易」。同時，那些把川普送進白宮的美國人，也希望看到自己的投資有所回報，因為從川普的角度來看，「商業就是商業，關稅是談判策略」。
諾托利指出，對奉行「美國優先」原則的人而言，「他們覺得自己（過去）處處吃虧」，所以川普上任後，就試圖利用他所掌握的手段，來重新平衡國際關係，以促進美國的經濟利益，「我們並不認為自己是在跟任何人打貿易戰。我們也不認為自己要對任何人採取咄咄逼人的姿態，只是想為美國爭取最佳利益」。
他還解釋，美國人早上醒來，並不會去想匈牙利人、德國人、或日本人對美國的感受。同時，台灣人或是中國人對美國的感受，「這可能根本不在他們的考慮範圍內」。而且他認為，即使川普的支持者想到了，也只是覺得，「哦，這只是生意。你知道，這只是再平衡的代價」。
而對於未來的國際關係，諾托利表示，對大多數美國人，尤其是川普的支持者而言，都會認為，「我們已經承擔了這段國際關係30多年的代價，現在讓我們重新平衡，分擔一些負擔，就像冷戰時期一樣」。在某種程度上，川普甚至會堅信，「我們既能享受到美國的地位，又能兼顧美國的利益」。
日本將成為美國的亞洲代理人？
而在外界關注美國友邦的國防預算問題，諾托利表示，對美國政府而言，真正重要關鍵在於，尤其是川普重視軍事預算比例提高的速度。他指出，雖然澳洲和日本在增加軍事開支的速度上存在很大分歧，「但它們顯然都在試圖加強與美國的合作框架」。
諾托利認為，雖然表面上看來這似乎微不足道，但日本國防預算佔國內生產毛額（GDP）的比率，將從1.8%迅速上升到2%，日本將因此獲得了與華盛頓談判的巨大影響力，「日本不僅深化了與美國和太平洋其他大國的關係，而且在安全領域脫穎而出，成為該地區安全聯盟的領導者。」
他指出，儘管日本不會取代美國在印太地區的地位，但日本不僅能夠重申美國的承諾和支持，而且還鞏固了自身作為美國和北約其他成員國主要盟友的地位，「隨著我們轉向這種共同責任模式，美日同盟正從等級森嚴的安全保障，轉變為真正的聯合事業」。
此外，日本國防開支的快速成長，以及其不斷增強的打擊能力，正在與澳洲、歐洲和世界其他地區開展新的國防工業外交。同時，諾托利指出，美國政府將更加期望日本在未來的危機中，尤其是在台灣和東海地區的危機中，能夠獨立的產生作戰效果。
所以他認為，對川普政府和其支持者而言，美國將在亞洲長期存在，這源自於「我們看待亞洲的方式，與看待歐洲的方式不同」。同時，美國正尋求領導一個由有意願、且有能力的國家組成的聯盟，「而目前看來，日本似乎是我們盟友中最有意願、且最有能力的國家」。
