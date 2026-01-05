獨家／關西機場「遺失美工刀」旅客重安檢！捷星航返台取消

全部旅客被通知要退關，重新安檢一遍。（圖／東森新聞）





開心到日本大阪玩，但回程卻頻添波瀾，原定4日晚間搭乘捷星航空要回桃園機場，有旅客已經在候機室了，沒想到卻被通知要退關，重新安檢一遍，原來是關西機場管制區內商店的美工刀遺失惹的禍。

整條長廊全擠滿人，長長排隊人龍看不見盡頭，還有人直接席地而坐，大阪關西機場航廈內緊戒升級，有旅客4日晚間從日本返台，行程因此被迫喊卡。

旅客：「原本在候機室就是候機區，它（機場）有廣播因為安檢區出問題，所以要我們回去重新安檢，然後要求我們回到22GATE。」

廣告 廣告

旅客先是苦等三小時，卻等到被取消的壞消息，白板上寫著捷星航空GK51取消，改到6日、7日補飛，將提供每人一萬3千日幣補助，所有人一頭霧水，好好的航班怎麼會入關又被退關？

機場通知單說明，因為管制區遺失美工刀，全體乘客安檢必須重來一遍，部分航班已經順延到其他天，有旅客整晚沒睡在機場過夜。

旅客：「原本上飛機的時候，突然跟你講說要重新安檢，因為安檢出了問題，所以後面那時候就出來，大概有快要上千人吧，滿傻眼的吧，就是因為一個美工刀嘛聽起來。」

日機場36架班機遭取消，捷星航空除了返台取消，1/5飛大阪的班次也連帶取消，不過類似情況，北海道新千歲機場2024年也曾發生過，管制區的商店遺失一把剪刀，旅客全被迫重新安檢，201架航班延遲，36架班機遭取消。

旅遊達人傑西大叔：「日本這樣的做法是相對嚴格，是類似無菌區被破壞的概念，必須要全部旅客退關並且在管制區域內，進行全面的檢查，才能確保無菌區的完整。」

專家提醒，這類突發難預期，行前除了預留轉機跟候機時間，事先投保旅平險，行程被打亂時，才能把損失降到最低。

在 Threads 查看

更多東森新聞報導

中國人在關西機場摔死 網怪「不聽勸」最後影像曝真相

關西機場驚爆墜樓 中國男4樓重摔旅客全目擊

貨艙失火警示燈亮！ 聯航客機迫降關西機場 142人疏散

