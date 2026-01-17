獨家》關鍵人事拍板全紀錄曝光 多年歷練掌握刑事體系核心 邱紹洲成為警政高層關鍵時刻唯一選擇

警政高層近日拍板關鍵人事異動，並非外界想像中的例行輪調，而是一場經過反覆評估後的精準決策。原任保安警察第七總隊總隊長的邱紹洲，確定走進刑事體系核心，接下重責。多名熟悉警政決策運作的官警私下直言，這項人事安排，是在治安壓力升高、犯罪型態快速轉變的情勢下，警政高層所做出的關鍵選擇，絲毫沒有出錯的空間。

警界高層人士指出，近年組織犯罪、科技犯罪、金流隱匿與跨域操作交織成網，刑事體系的核心指揮角色，早已不再只是行政協調型主管，而是必須能夠直接判讀案件結構、掌握證據鏈邏輯，並在重大刑案與高度關注案件中穩住全局的實戰型領導者。此次評估過程中，重點不在資歷排序，而在誰能真正撐住現階段的刑案壓力。

邱紹洲（左ㄧ）於查緝成果簡報場合，向與會人員說明案件背景與執行重點，反映刑案治理實務中跨機關協作與政策落實的整合運作。(照片/鄧亦涵翻拍)

邱紹洲出身刑事警察體系，對刑事警察各項業務的運作流程與實務限制具備相當程度的掌握，相對較能辨識實務執行中所面臨的問題與調整方向。並且由於其一路自刑事基層逐步而上的歷練，對於第一線辦案實況、組織協調及指揮運作具有豐富的實際經驗，也較能掌握刑事業務的推動重點並兼顧其可行性。

此外，邱紹洲也是少數完整歷練刑事體系核心業務的高階警官，對重大刑案、科技犯罪與跨域協調皆不陌生。無論代理主持重要會議或面對立法院質詢，皆能展現清楚邏輯與穩定節奏，這項能力，在高度政治化的治安議題中，被認為是核心指揮角色不可或缺的條件。

此次人事拍板，也被警界視為總統賴清德對警政署長張榮興高度授權的具體展現。在警政一條鞭體系下，刑事體系核心指揮角色已成為治安政策能否落實的關鍵節點，選擇一名刑警出身、熟悉證據與現場的指揮者，本身即是一種清楚而明確的治理訊號。

從整體警政布局來看，邱紹洲走進刑事體系核心，並非個人仕途的終點，而是刑事專業重新被拉回治安決策中心的重要起點。未來如何回應組織犯罪與新型態犯罪的挑戰，這位刑警本色的關鍵人物，勢必成為警界與社會持續觀察的焦點。



