獨家》關鍵守門員！獸醫所黃有良驗出國內首例非洲豬瘟陽性檢體
〔記者楊媛婷／台北報導〕台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟疫情，第一時間發現情況有異，除防檢署建置的化製場監控系統示警，也有賴農業部獸醫所副研究員黃有良高度警覺，據了解，台中市府當初檢送檢體時，僅欲檢測豬隻呼吸道疾病，黃有良認為短時間多頭豬隻死亡有異，建議加驗非洲豬瘟並確定陽性，用最快時間點燃防疫烽火台。
國內爆發首例非洲豬瘟疫情，疫情僅鎖在梧棲場，無外擴跡象，時間拉回10月20日，化製場監控系統跳出豬隻死亡異常警示，台中市動保處人員派員採檢，獸醫所於10月21日上午11時44分收到台中市動保處前一天用宅配寄出的檢體，立刻送入實驗室檢驗。
台中市檢送的檢體僅勾選檢測豬胸膜肺炎放線桿菌(APP)等呼吸道相關病原，黃有良查詢檢體案場病歷與化製監測資料，該場10月20日時已累積多達117頭豬死亡，認為情況並不單純，高度懷疑可能是非洲豬瘟或傳統豬瘟，建議台中市應加驗並獲同意後，檢測出強烈非洲豬瘟陽性訊號，坦言當下心情很震驚。
沒有時間等情緒消化的黃有良，深知國內首度出現非洲豬瘟案例，意謂將嚴重衝擊產業，他表示，過去國內外發生重大動物疫病時，都很難抓到第1個病例，若未來證實梧棲場確實就是首例案場，「很慶幸可最快掌握」。
10月21日當晚6時6分初篩結果出爐，獸醫所所長鄧明中即刻通報農業部，農業部考量去年台中市檢驗台糖豬肉，曾檢出唯一含有西布特羅豬肉片案，憂檢體污染，當天晚上再加採檢體，並先祭出案場移動管制，這次台中市府親送檢體，於22日凌晨再度確定為陽性，農業部下令案場的195頭豬在22日凌晨3時全數預防性撲殺。
國外疫情都是多家豬場爆發後才會被發現，我國這次能極早發現非常幸運，但這非偶然，是來自長達7年的備戰。
鄧明中表示，自2018年中國爆發嚴重非洲豬瘟疫情後，防檢疫單位就投入準備，如聯合各有獸醫系所的大學、農科院、成大醫學院建立非洲豬瘟PCR檢測初篩系統，擴大量能，檢驗總人力約50人，疫情爆發後，為了要跟病毒賽跑，大家扛起所有篩檢任務，就是希望盡早確定是否還有隱藏的案例，還有確保案場外都是清淨區。
鄧明中指出，2018年成功建立PCR篩檢技術後，在海漂豬、邊境檢疫肉品成功測試，但缺乏活樣本，為補足缺口，時任組長的他和黃有良兩人在2019年底COVID-19疫情爆發初始，前往當時非洲豬瘟疫情重災區的越南，實驗病毒分離及驗證PCR檢測，證實台灣建立的方法學在臨床可成功運作，即使病毒落地、來勢洶洶，在充足的準備下，臨危才能不亂。
相關新聞：獨家》備戰7年！非洲豬瘟作戰小組召集人 許桂森老驥伏櫪志在清零
