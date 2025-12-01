獨家／夏天倫和阮經天交往同一位女友！「空姐張榕容」追求者眾、如今是夜店大亨新歡
「夜店大亨」夏天倫（Ａ倫）與「名媛界大S」黃廉盈（舊名夏黃廉盈）離婚後，感情生活依然精采，最近與小13歲女友 Sally Huang（黃思喬） 愛得火熱，兩人不僅在社群上大方曬出親密互動，挑戰高難度的情侶健身姿勢，肉體交纏尺度相當火辣。昨（30）日晚間夏天倫被攻擊時，Sally也在身旁，兩人如膠似漆！爆料指出，Sally來頭不小，不僅是空姐，長相酷似張榕容的她追求者眾、對象非富即貴，是金馬影帝阮經天唯二認證過的女友。
夏天倫上週才針對財務問題，開記者會指控前妻，不料昨（30）日晚間6點多在北市民生東路大樓地下停車場遭兩名男子持利器攻擊，事發時他與新歡女友剛打完高爾夫球，左手臂遭割出15公分刀傷、右手臂與眼部腫脹，女友則是眼部受傷，讓43歲夏天倫萬分心疼。
夏天倫常在IG高調與女友曬恩愛，據悉這位小13歲的女友 Sally Huang就是阮經天唯二認證過的女友，另一位是日前才與邱澤大婚、生了兒子的許瑋甯。 外界都知阮經天缺乏安全感，戀情一向「見光死」，除了與許瑋甯長達8年的愛情，另一段就是 2022 年初，他在社群無預警曬出認證圈外女友的合照，還說她是上班族，希望大家不要打擾她。當時阮經天為保護對方，用墨鏡、落腮鬍貼圖遮住女方臉龐，盼能低調培養感情，結果戀情僅維持 5 個月便劃下句點，《鏡報》接獲爆料，指阮經天的圈外上班族女友，正是如今夏天倫的現任新歡 Sally。
Sally 外型亮眼，就讀實踐大學時就是知名校花、PTT表特版正妹、做過模特兒，後來考上空服員。她接受媒體訪問時，分享如何努力準備考上錄取率極低的新加坡航空空服員經歷，文後更業配品牌化妝水，近年則轉至星宇航空。 因為空姐經歷，她與潘瑋柏空姐妻子 Luna、以及同樣有空姐背景的「星光二班」成員林佩瑤是資深閨密，她的交友圈多為富二代、豪門子弟，阮經天則是她唯一交往過的藝人男友，還是林佩瑤拉的紅線。
據了解，林佩瑤牽線讓阮經天和Sally交往後，原期待兩人穩定交往，但女方一直以來追求者眾多，而男生也忙於事業，因此對這分感情都有所保留，交往發現不合適隨即踩剎車，和平分手。如今阮經天展開新戀情，而前女友 Sally 也和夏天倫甜蜜相戀，兩人各自找到歸屬，昔日情史再度被翻出，也讓這段「名流與巨星」交錯的戀愛版圖更添話題。
★本文為《鏡報》獨家報導，歡迎各界引用並明確標註來源；照片攝影版權所有，請聯繫《鏡報》取得授權。
回到原文
更多鏡報報導
獨家／夏天倫高調交纏新歡雙人健身！斷名媛大S放閃33歲「空姐張榕容」
王嘉爾公開私密生活細節！曝「自己解決生理需求」驚呆女主持人
成語蕎奶貼人夫演員畫面曝光！廁所激吻偷情 遭網友洗版狂酸親自回應了
其他人也在看
才控前妻「名媛界大S」脫產！夜店大亨夏天倫驚傳「手臂遭砍傷」送醫
社會中心／綜合報導在信義區打造夜店版圖、有「夜店大亨」之稱的夏天倫，日前因與被稱為「名媛界大S」的前妻黃廉盈爆發財務糾紛，再度成為外界焦點。沒想到今（30日）晚間又傳出意外事件，他與女友行經途中遭人持利器攻擊，手臂被劃傷後緊急送往醫院。至於整起案件的經過與動機，警方已介入調查，正進一步釐清相關細節。民視 ・ 22 小時前
獨家／夏天倫高調交纏新歡雙人健身！斷名媛大S放閃33歲「空姐張榕容」
「夜店大亨」夏天倫上週才針對財務問題，開記者會指控前妻，不料昨（30）日晚間6點多在北市民生東路大樓地下停車場遭兩名男子持利器攻擊，事發時他與新歡女友剛打完高爾夫球，左手臂遭割出15公分刀傷、右手臂與眼部腫脹，女友則是眼部受傷，讓43歲夏天倫萬分心疼。夏天倫常在IG高調與女友曬恩愛，爆料指出，他新歡Sally（黃思喬）來頭不小，不僅是空姐，長相酷似張榕容的她追求者眾、對象非富即貴，念書時就是實踐大學的校花、PTT表特版正妹。鏡報 ・ 1 小時前
豪門離婚風波！ 「夜店大亨」夏天倫與前妻互控竊盜.加重誹謗
台北市 / 綜合報導 被砍傷的「夜店大亨」夏天倫，近日風波不斷，他的前妻黃廉盈有「名媛界大S」的稱號，2021年他們已經離婚，但去年又互告竊盜、妨害名譽鬧上法院，官司還在進行，雙方也頻頻在社群上互相指控，引起網友關注。 名媛黄廉盈(8.31)說：「網路上這些言論，都會跟著我們一輩子。」直播中面對粉絲關心近況，忍不住多次崩潰落淚，她是有「名媛界大S」之稱的黃廉盈，2021年前和前夫「夜店大亨」夏天倫結束12年的婚姻後，兩人卻紛爭不斷，官司攻防也接連上演，夜店大亨夏天倫(11.28)說：「離婚3個月後，(黃廉盈)她來到我們家，然後偷了紅包的錢，鬼扯這個什麼，你答應我要付我的租金。」名媛黄廉盈(8.31)說：「沒有，我沒有任何一個被判決，我目前收到所有法院的單，就是家暴保護令，我的家暴保護令，跟對方被起訴兩個罪名的起訴書。」原來去年8月，夏天倫在脆上發起30天爆料馬拉松，指控黃廉盈偷走家中保險箱200多萬紅包錢，被黃廉盈提告妨害名譽，檢方去年12月依加重誹謗罪起訴夏天倫，至於夏天倫指控被黃廉盈竊盜的百萬紅包，因為已經超過告訴乃論6個月期限，且沒有監視器等其他證據佐證，士檢最終做出不起訴處分，但兩人戰火卻愈演愈烈，執法人員說：「然後台幣有43萬1千(元)。」和執法人員一同上門，夏天倫以黃廉盈有脫產疑慮為由，向法院聲請假扣押獲准，到前妻家中扣走現金名車名牌包，黃廉盈再發限動怒轟，夏天倫根本是為了1400萬扶養費，但夏天倫也反駁，從頭到尾都只是想討回被拿走的紅包錢，夏天倫委任律師余韋德(11.28)說：「對方寫來了答辯狀之後，她也承認說，黃小姐確實有拿60萬元，但她的答辯狀內容是寫說，60萬(元)是用作付她的租金費用，(當時)雙方已經離婚了，那為什麼我們這邊需要幫她付租金費用呢。」豪門婚姻結束4年，雙方法律攻防仍在繼續。 原始連結華視影音 ・ 9 小時前
離婚王力宏2年！李靚蕾恢單心聲曝 見許瑋甯熱戀：讓人不得不相信愛情
許瑋甯與邱澤上週（11月28日）補辦世紀婚禮，現場滿滿星光，也讓不少親友感動不已。王力宏前妻李靚蕾也受邀，今（1）日在社群分享出席婚宴後的心情，以一段充滿溫度的文字讚歎兩人的愛情，更大方祝福新人「永遠都能像小朋友一樣開心幸福」。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
影／許媽媽牽許瑋甯進場 「交手給邱澤後爆哭」畫面超催淚
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨演員邱澤與許瑋甯因電影結緣，並於2021年結婚，時隔四年，兩人在28日補辦婚宴，當天除了小倆口的誓詞感動全場外，許瑋甯與媽媽...FTNN新聞網 ・ 1 天前
甜娶許瑋甯！大咖編劇曝邱澤夫妻「多年暖舉」：他們的幸福，我也在裡面
許瑋甯跟邱澤28日晚間在台北文華東方酒店補辦婚宴，現場眾星雲集堪稱三金。其中，知名編劇徐譽庭也是座上嘉賓，婚禮過後她曬出許瑋甯跟邱澤的婚紗照，直呼：「非常感動的婚禮」，同時公開夫妻二人多年來的暖舉。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
斷開王力宏！李靚蕾現身許瑋甯婚禮 喊「愛情最美的樣子」近況曝光
李靚蕾今接連在IG限時動態PO出婚禮現場美照，見許瑋甯對老公邱澤深情唸著誓詞，也讓她有所感觸：「愛情最美的樣子，『我想永遠跟你在一起的時候，都像小孩子一樣快樂幸福』。」記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
吊車大王替女兒徵婚！完美女婿「1重要」條件曝光
娛樂中心／楊佩怡報導「吊車大王」胡漢龑身價逾百億，私生活與豪奢品味同樣吸睛。擁有驚人財力的他，不僅擁有4位妻子，14名子女，更蒐藏多輛動輒上億元的超跑，甚至打造竹北「小羅浮宮」與市值40億元的寶山「白宮總部」，話題不斷。近日他受訪時談到為女兒挑選女婿的條件，他和女兒們強調「如果沒遇到條件好的男生，也不用勉強去嫁」。民視 ・ 1 天前
還記得她嗎？kiwi姐姐低調完婚 老公「超帥真面目」曝光
許多8年級生從小看著幼幼台兒童節目《YoYo點點名》長大，跟著節目唱唱跳跳，將哥哥姐姐們當成是自己的童年偶像。其中，33歲kiwi姐姐（莫允樂）擔任兒童台姐姐已經13年，昨（11月30）日她驚喜在IG公開婚紗照，宣布結婚喜訊，突如其來的消息令外界又驚又喜。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
成語蕎「廁所激戰范少勳」慘被圍攻：人家都結婚了 本人首發聲回應
女星成語蕎擁有亮麗的外型，是綜藝節目的常客，近來，她受邀客串《人浮於愛》一角，與范少勳上演偷情戲碼，尺度讓人看了十分害羞，事後，她透過IG發出相關片段，不料卻遭入戲太深的網友砲轟，對此，成語蕎無奈回應了。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
才醉倒邱澤婚宴！柯震東搭肩許瑋甯挨轟「貴圈真亂」 釣出本尊回應了
許瑋甯、邱澤28日晚間在台北文華東方酒店補辦婚宴，堪稱世紀婚禮，現場更聚集許多大咖藝人，然而，身為受邀者之一的柯震東才被歌手ØZI出賣醉倒躺地的畫面，豈料，又有網友曝光柯震東搭肩許瑋甯的畫面直呼「貴圈真亂」，對此，柯震東本人出面回應了。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
周姓女星爆耍大牌！夏天禁開冷氣 線索全指她
周姓女星爆耍大牌！夏天禁開冷氣 線索全指她EBC東森娛樂 ・ 20 小時前
邱澤婚禮誓詞聽哭！「陳怡蓉見老公1動作」：算了
邱澤婚禮誓詞聽哭！「陳怡蓉見老公1動作」：算了EBC東森娛樂 ・ 1 天前
女星手術「膽囊被切」後知後覺！罹糖尿病認了1飲品連喝四年
女星唐玲2019年罹患胃癌第4期，挺過8次化療與兩次重大切除手術，從鬼門關前走回來。今以大使身分出席「2025抗癌健康嘉年華派對」，披上量身打造的「原始女酋長」造型霸氣現身，在松菸4號倉庫開講，首度公開這幾年與病魔共存的心路歷程。唐玲近來被診斷為糖尿病前期，透露因為胃改道讓食物高速衝進小腸，血糖容易自由時報 ・ 1 天前
遭中國取消演出！濱崎步「轉PO台媒+封鎖微博」網驚：超懂
娛樂中心／周希雯報導中國因不滿日本提出「台灣有事論」，近期展開大規模抵制，連原定11月29日在上海開唱的亞洲流行天后濱崎步也遭殃，明明舞台都已搭建完成，卻在開唱前1天臨時被通知取消。不過面對中共的蠻橫無理，濱崎步並沒選擇退讓，除了獨自對著1.4 萬的觀眾席敬業完成整場演出，事後在各大社群PO演唱會照「唯獨封鎖微博」，還轉發多則包括台灣媒體在內的繁體中文報導，似乎透過行動表達無聲抗議。民視 ・ 7 小時前
斷開Lulu！男星宣布新身分 完成阿嬤生前心願
斷開Lulu！男星宣布新身分 完成阿嬤生前心願EBC東森娛樂 ・ 20 小時前
快訊／民眾黨發言人李有宜突辭發言人、宣布退黨 理由曝光
民眾黨發言人李有宜今（30）天上午突在臉書發文，宣布即日起辭去台灣民眾黨發言人及財務監督委員之職務，並退出台灣民眾黨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
袁惟仁緊急送醫！兒子首度發聲：還沒聯絡上
袁惟仁緊急送醫！兒子首度發聲：還沒聯絡上EBC東森娛樂 ・ 1 天前
布魯斯威利後事決定「捐贈腦袋」！愛妻曝他聖誕假期規劃
70歲好萊塢巨星布魯斯威利（Bruce Willis），因罹患失語症身體狀況逐漸惡化，目前已宣布息影並由妻女共同陪伴照顧。而現任老婆艾瑪合明（Emma Heming Willis）日前在書中透露他的身後事規劃，面對感恩節及聖誕節假期，也曝光他的最新現況。中時新聞網 ・ 1 天前
昔籌600萬手術費替愛妻換肝「2天前離世了」 男星悲慟證實
憑藉古裝劇《少年英雄之洪文定》港星海俊傑，日前透過社群向外界求助約150萬港幣（約台幣604萬）的手術費，來幫助她的妻子莫家慈換肝，結果27日傳出愛妻不敵病魔離世。事隔今日，海俊傑也證實其噩耗，悲慟寫下「願我至愛的太太安息，希望所有愛她的人，心中留著她溫暖的笑容。」中時新聞網 ・ 1 天前