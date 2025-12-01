獨家／夏天倫和阮經天交往同一位女友！「空姐張榕容」追求者眾、如今是夜店大亨新歡

2022 年初阮經天在社群無預警認證圈外女友（右），本尊被起底就是Sally Huang。翻攝自_sallyhuang、ethanruan91 IG

「夜店大亨」夏天倫（Ａ倫）與「名媛界大S」黃廉盈（舊名夏黃廉盈）離婚後，感情生活依然精采，最近與小13歲女友 Sally Huang（黃思喬） 愛得火熱，兩人不僅在社群上大方曬出親密互動，挑戰高難度的情侶健身姿勢，肉體交纏尺度相當火辣。昨（30）日晚間夏天倫被攻擊時，Sally也在身旁，兩人如膠似漆！爆料指出，Sally來頭不小，不僅是空姐，長相酷似張榕容的她追求者眾、對象非富即貴，是金馬影帝阮經天唯二認證過的女友。

廣告 廣告

夏天倫上週才針對財務問題，開記者會指控前妻，不料昨（30）日晚間6點多在北市民生東路大樓地下停車場遭兩名男子持利器攻擊，事發時他與新歡女友剛打完高爾夫球，左手臂遭割出15公分刀傷、右手臂與眼部腫脹，女友則是眼部受傷，讓43歲夏天倫萬分心疼。

夏天倫常在IG高調與女友曬恩愛，據悉這位小13歲的女友 Sally Huang就是阮經天唯二認證過的女友，另一位是日前才與邱澤大婚、生了兒子的許瑋甯。 外界都知阮經天缺乏安全感，戀情一向「見光死」，除了與許瑋甯長達8年的愛情，另一段就是 2022 年初，他在社群無預警曬出認證圈外女友的合照，還說她是上班族，希望大家不要打擾她。當時阮經天為保護對方，用墨鏡、落腮鬍貼圖遮住女方臉龐，盼能低調培養感情，結果戀情僅維持 5 個月便劃下句點，《鏡報》接獲爆料，指阮經天的圈外上班族女友，正是如今夏天倫的現任新歡 Sally。

Sally 外型亮眼，就讀實踐大學時就是知名校花、PTT表特版正妹、做過模特兒，後來考上空服員。她接受媒體訪問時，分享如何努力準備考上錄取率極低的新加坡航空空服員經歷，文後更業配品牌化妝水，近年則轉至星宇航空。 因為空姐經歷，她與潘瑋柏空姐妻子 Luna、以及同樣有空姐背景的「星光二班」成員林佩瑤是資深閨密，她的交友圈多為富二代、豪門子弟，阮經天則是她唯一交往過的藝人男友，還是林佩瑤拉的紅線。

據了解，林佩瑤牽線讓阮經天和Sally交往後，原期待兩人穩定交往，但女方一直以來追求者眾多，而男生也忙於事業，因此對這分感情都有所保留，交往發現不合適隨即踩剎車，和平分手。如今阮經天展開新戀情，而前女友 Sally 也和夏天倫甜蜜相戀，兩人各自找到歸屬，昔日情史再度被翻出，也讓這段「名流與巨星」交錯的戀愛版圖更添話題。

Sally 外型亮眼，曾任新加坡航空空姐（左圖），她與男友夏天倫近來挑戰高難度的情侶健身姿勢（右圖），互動親密。翻攝自_sallyhuang IG

★本文為《鏡報》獨家報導，歡迎各界引用並明確標註來源；照片攝影版權所有，請聯繫《鏡報》取得授權。



回到原文

更多鏡報報導

獨家／夏天倫高調交纏新歡雙人健身！斷名媛大S放閃33歲「空姐張榕容」

王嘉爾公開私密生活細節！曝「自己解決生理需求」驚呆女主持人

成語蕎奶貼人夫演員畫面曝光！廁所激吻偷情 遭網友洗版狂酸親自回應了