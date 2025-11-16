獨家／防火巷疑蓋違建出租！房客控起火害餐廳毀不理

新北泰山一間知名複合式水產餐廳上個月遭大火吞噬，，房東不僅遲遲未協助後續修復，更表明租約到期後不續租。（圖／東森新聞）





新北泰山一間知名複合式水產餐廳上個月遭大火吞噬，店內生財器具全被燒得焦黑殘破，而業者難以接受的是，起火點位置原本是防火巷，房東蓋違建，還轉租堆放器材，疑似成了火勢迅速延燒的關鍵。店家投入超過1500萬的裝潢全被燒毀，房東不僅遲遲未協助後續修復，更表明租約到期後不續租，目前老闆不排除走法律途徑提告求償。

跟著老闆踏進被大火吞噬過的現場，眼前滿是焦黑殘骸，生財器具全被燒得面目全非，很難想像這裡在起火前是新北泰山區相當知名的複合式水產餐廳。

店內人潮多，各式菜色端上桌，客人讚不絕口，但這一切都在10月9日那天徹底變了調，餐廳老闆3年來的心血通通化為烏有。但最讓業者無法接受的是，起火點明明是防火巷，但房東卻仍把它轉租出去，堆放各式器材，疑似也成了火勢延燒關鍵，也讓老闆投入的1500萬裝潢費通通被燒光。

餐廳老闆黃俊瑀：「對因為金額太大，所以他（房東）置之不理，恢復供水供電最基本，至少要讓我們有辦法營運，現在什麼都沒有，也都講白一點，都是我們去找你。」

店面也受到波及，業者要求房東至少協助將環境恢復到「能重新營運」的狀態，但房東遲遲不理會。更棘手的是整棟大樓的消防系統也被驗出不合格，若要全面重整，房東至少也得投入200萬元。

餐廳老闆黃俊瑀：「目前就是燒掉，還有消防來看，說二樓的消防都不及格要重弄，重弄金額滿高的都破百萬，所以他們（房東）就乾脆都不租了。」

當初與房東簽下5年租約，現在還剩1年多才到期，但房東已經表明不續租，等同於把所有損失全丟回業者身上。餐廳的電器室被大火燒毀，包裝、隔間、隔音等工程全得重做，光是18台冷氣的汰換費用，就要再投入超過200萬元，整體粗估下來，重建成本恐怕高達600萬元以上。

《EBC東森新聞》致電給房東沒有回應，防火巷的到底是不是違建，新北市政府了解中。面對超過千萬元的損失，現在餐廳業者只能苦撐，也強調不排除走上法律途徑，向房東提告求償。

