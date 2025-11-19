獨家／阿堂鹹粥變無名鹹粥？招牌悄悄換、商標也易主

台南知名的阿堂鹹粥，近期招牌大變動。（圖／東森新聞）





台南知名的阿堂鹹粥，近期招牌大變動，店名「阿堂」二字消失不見，變成無名鹹粥，內用菜單也沒有印阿堂了，饕客議論紛紛猜是因為多年前，阿堂替兒子作保而欠債百萬有關，事實上阿堂鹹粥舊的商標，現在已經屬於債權資產公司的，倒是阿堂的兒子8月還以新的字體，申請新的「阿堂鹹粥」商標，目前還在辦理中。

鮮魚豬大骨熬的湯頭，帶有魚的鮮甜和鹹香味，台南阿堂鹹粥介於湯飯和粥之間，吃得到米粒的口感，整碗滿滿的料是許多老饕的最愛，不過店外的招牌已經悄悄換了。

附近民眾：「颱風天弄掉的，（阿堂沒了）這我們不知道，喔有可能是可能不是，對就是少了阿堂啊，我也是最近看網路才知道，有人說他們換老闆也有人這樣說因為來也沒看到那個老闆。」

現在的阿堂鹹粥招牌只有鹹粥兩個字，昔日黑白大招牌，阿堂兩個字不見了現在變成無名鹹粥。

附近店家：「不常吃但是沒有差別很大，（你覺得）口味有回來，招牌沒有名字了以後換第二代第三代。」

名店竟然沒有商標，業者低調不回應，這也讓大家聯想起幾年前，阿堂替兒子作保欠百萬，債權資產公司聲請強制執行，拍賣三次流標進入智慧財產局查詢，阿堂鹹粥原有商標已經歸均和資產所有，期限使用到119.10.15，不過業者的其中一個兒子，今年8月又去申請，另一個字型的新商標還在審核中，老店為何商標會易主?讓外界議論紛紛，在店裡牆上與遮陽棚都還能看到舊的阿堂鹹粥商標，不過舊菜單一下就被收走，換給顧客沒有店名的菜單，這也間接證實阿堂鹹粥將會有新的商標，不過對老饕來說，口味不變，有無商標已經不重要。

