獨家／阿諾遭偷拍影片外流中國！朋友傳才知道 已破百萬人瀏覽

記者鄭尹翔／台北報導

阿諾受訪分享自己愛美的轉變。（圖／記者趙于瑩攝影）

藝人阿諾近日意外在中國抖音爆紅，起因是一段她與朋友到球場看棒球時被偷拍的影片。畫面中，阿諾穿著緊身上衣、小露蠻腰，戴著眼鏡在觀眾席舉手歡呼，自然不做作的模樣被捕捉後迅速在網路流傳，短短一天內就突破百萬瀏覽數，按讚破萬、轉發近萬，引發中國網友熱烈討論。

阿諾受訪分享自己愛美的轉變。（圖／記者趙于瑩攝影）

阿諾自嘲隆乳前的小胸部是「原地隆起」。（圖／阿諾提供）

阿諾接受《三立新聞網》專訪時笑說，自己其實一開始完全不知道影片爆紅，「我是朋友傳給我，我才知道原來我被偷拍，還在抖音紅了。」她也直言，看到流量數字真的有被嚇到，「我想說也太多人看了吧。」

廣告 廣告

阿諾受訪分享自己愛美的轉變。（圖／記者趙于瑩攝影）

阿諾受訪分享自己愛美的轉變。（圖／記者趙于瑩攝影）

阿諾受訪分享自己愛美的轉變。（圖／記者趙于瑩攝影）

阿諾受訪分享自己愛美的轉變。（圖／記者趙于瑩攝影）

該段影片在中國網友之間掀起話題，不少人形容她是「眼鏡妹加上台妹，這把元素全了」、「怎麼可以又欲又純」，對此阿諾笑說，「我真的不知道那些人是誰，但看到大家都講好話，還是會覺得蠻開心的。」她也忍不住自嘲：「我就想說，胸部真的沒有白做了啦。」

談到身材變化，阿諾也大方坦承，近期狀態變好，確實和自己完成隆乳手術有關。她表示，「現在穿比較貼身、比較性感一點的衣服，真的會更有自信。」不過她也強調，做這個決定並不是為了男生，阿諾直言，自己隆乳的出發點很單純，「我不是為了男生，是為了我自己開心。」她也坦承，手術後心理狀態確實有改變，「真的會比較有自信，站起來、挺起來的時候，會覺得自己比較有底氣。」

她透露，隆乳這個決定其實想了將近一年半，中間諮詢過不少醫師，直到遇到現在這位，才真正下定決心。阿諾形容對方說話「很機車、很直接」，卻反而讓她感到安心，「他會直接跟我說，自然不了，因為就是假的，但他也很清楚知道我想要什麼，我反而很喜歡這樣。」

阿諾也分享，醫師在術前安排多次模擬與試穿假體，讓她實際感受尺寸與比例，「會跟我講清楚優缺點，讓我自己選，不會硬推。」最後她選擇符合自己身形的尺寸，希望看起來自然、但又真的有升級感。

至於罩杯變化，阿諾也毫不避諱表示，自己原本是B罩杯，但因胸型較散，加上懷孕生產後出現下垂與上胸凹陷問題，看起來真的覺得只有A罩杯，「以前真的都要靠超厚的NEW BRA硬擠，又重又不舒服。」完成手術後升級為D罩杯，現在不穿內衣也撐得起衣服線條。

回顧過去，她也坦言，生完小孩後穿衣服常被笑「前面跟後面一樣平」，後來開始跳K-POP、嘗試性感舞風時，更覺得自己撐不起那些服裝，「像連身衣、腰間挖洞的衣服，穿起來真的很像小朋友泳裝，很童趣。」如今完成手術後，她形容胸部就像跟身體「合而為一」，自在、沒有負擔，也讓她在鏡頭前更敢做自己。

更多三立新聞網報導

72歲陳盈潔驚傳病逝！好友許常德回應了 保外就醫2年屢傳烏龍死訊

蕭煌奇閃婚藏愛妻！連見面五月天阿信都不知道 與準大嫂一度擦身而過

大咖歌王猝逝郵輪上！最後身影惹人鼻酸 愛女悲痛訴說無法完成的遺憾

曹西平遺照不只選一張！動態方式持續變換 靈堂走狂野風開放追思兩週

