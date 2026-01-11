獨家／阿諾隆乳罩杯大升級！裸美胸邀姐妹目睹驗貨 糗說她看完長針眼

記者鄭尹翔／台北報導

藝人阿諾近年活躍於綜藝節目與自媒體經營，憑藉直率性格與火辣身材累積高人氣，日前更因一段穿著低胸小可愛到球場看棒球的影片，在中國抖音爆紅，吸引超過1.6萬人按讚、七千多次轉發。對此，阿諾接受《三立新聞網》專訪，也首度公開身材升級關鍵，坦言自己其實已悄悄完成隆乳手術。

阿諾受訪分享自己愛美的轉變。（圖／記者趙于瑩攝影）

阿諾受訪分享自己愛美的轉變。（圖／記者趙于瑩攝影）

阿諾受訪分享自己愛美的轉變。（圖／記者趙于瑩攝影）

阿諾受訪分享自己愛美的轉變。（圖／記者趙于瑩攝影）

阿諾受訪分享自己愛美的轉變。（圖／記者趙于瑩攝影）

阿諾透露，隆乳這個決定她思考了將近一年半，期間諮詢多位醫師，最後才遇到讓她下定決心的對象。她笑說，醫師說話雖然直接又「很機車」，卻讓她感到十分安心，「他很老實，會直接告訴你自然不了，因為就是假的，但也清楚知道我想要什麼，這點我很喜歡。」在多次模擬與試穿假體後，最終選擇符合自己身形比例的尺寸，追求自然但有感的效果。

阿諾也大方分享，自己原本是B罩杯，但因胸型分散，加上懷孕生產後出現下垂與上胸凹陷問題，常被誤認為只有A罩杯，「以前要靠超厚NEW BRA硬擠，真的又重又不舒服。」手術後直接升級為D罩杯，現在不僅不用再加厚墊，穿衣服也更有線條與自信。

阿諾自嘲隆乳前的小胸部是「原地隆起」。（圖／阿諾提供）

阿諾自嘲隆乳前的小胸部是「原地隆起」。（圖／阿諾提供）

談及隆乳原因，阿諾坦言，過去穿衣服常被笑「前後一樣平」，尤其生完孩子後胸型更明顯走樣，後來開始跳K-POP、嘗試性感舞台服裝時，更覺得自己撐不起那些造型，「像連身衣、腰間挖洞的衣服，穿起來真的很像小朋友泳裝。」完成手術後，她形容胸部就像和身體「合而為一」，自在又沒有負擔。

至於術後「驗貨」趣事，阿諾也笑著自爆，錄影時常被女明星好友輪流觸摸確認，甚至連人生第一個看到她新胸型的人，都是好友劉璇。她透露，術後兩天幾乎由劉璇全程照顧，因對繃帶過敏提早拆除，讓對方意外目睹成果，「她一看就說『這是D？』，結果隔天她竟然長了一個針眼！」讓阿諾哭笑不得，也為這段隆乳經歷留下難忘插曲。

