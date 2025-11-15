獨家／阿里史冷泉變「泥泉」 蘇澳冷泉公園驚見「泥巴池」

擁有近百年歷史的宜蘭蘇澳阿里史冷泉，同樣因為颱風受損嚴重。（圖／東森新聞）





擁有近百年歷史的宜蘭蘇澳阿里史冷泉，同樣因為颱風受損嚴重，災後第5天，園區泡湯池依舊混雜泥沙，即使出動抽水機抽水，一旁的泉水還是持續灌進來，要清理有一定難度，預計得花一個月才能修繕完畢。而蘇澳冷泉公園泡腳池也成了泥巴池，冷泉湯屋圍牆還被大水沖倒，現階段前往蘇澳的遊客大大減少，嚴重衝擊觀光。

清潔人員拿出高壓水槍，要繳動池底的泥沙，抽水機也在一旁不停抽出泥水。這裡是宜蘭蘇澳阿里史冷泉，災後第5天，冷泉區依舊混雜著土黃色泥沙，但抽水清理的同時，一旁的泉水還是持續灌進來。

蘇澳鎮公所員工鄭小姐：「阿里史溪的水位一直漲上來，所以這邊清理也不容易，所以我們可能就慢慢清，因為它水會一直倒灌進來，就一直抽水把它清出去。」

就連室內裸湯也是泥黃色一片，宜蘭蘇澳著名的冷泉至今有近百年歷史，裡頭無色無臭的碳酸泉水質，泡完能讓皮膚光滑，即便是冬天也有不少遊客會前往。但現在災後一團亂，觀光受到嚴重衝擊。

蘇澳鎮長李明哲：「我們估計大概要1個月的時間，才有辦法讓這整個裡面能夠打掃乾淨，讓民眾再來繼續使用。」

就連蘇澳冷泉公園也很嚴重，當時大雨來襲淹水快到屋頂，現在水退去，水質變得髒兮兮，泡腳池也成泥巴池，一旁冷泉湯屋圍牆更不敵大水被沖倒，遊客大大減少，周邊生意也沒辦法做。

當地居民：「（以前）我們在這裡開麵店剉冰，人很多出來都是吃的，那個是10幾年前生意很好，現在不能做，現在都沒有人。」

相關單位持續清理，就希望蘇澳著名的冷泉能恢復以往模樣，讓遊客再次迴流。

