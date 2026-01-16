獨家／阿里山賓館「一晚要價4.5萬」 網全嚇傻！業者回應了

記者簡浩正／台北報導

阿里山賓館最新價目表，最頂級的「首相套房」特殊假日一晚開價4萬5000元。業者回應旅客只要上官網提早訂購，其實都能訂到更優惠的方案。（圖／翻攝自臉書社團「爆廢1公社」）

台灣國旅近年來不少人討論，認為住宿價格居高不下，不少人寧可買機票出國旅遊。近日有網友在臉書貼出「阿里山賓館」2026年最新價目表，其中最頂級的「首相套房」特殊假日一晚開價4萬5000元，引發網友熱烈討論。對此，業者回應該價目表為定價非實際房價、且皆含一泊二食，旅客只要上官網提早訂購，其實都能訂到更優惠的方案。

一名網友在臉書社團「爆廢1公社」貼出一張照片，直呼「阿里山賓館的房價，差點以為是越南盾」。照片中可見到，最基礎的「貴賓雙人房」平日要1萬5000元，假日則是1萬9000元，特殊假日則是2萬1000元。

此外，「貴賓四人房」平日開價2萬1000元、假日要2萬6000元，特殊假日要2萬8000元。最頂級的「首相套房」平日開出3萬5000元，假日則是4萬2000元，若碰上特殊假日一晚高達4萬5000元。

貼文一出，引起網友熱烈討論，「這是有包含機票嗎？」、「難怪大家選擇出國」；但也有網友持平表示「這間入住率有7成以上，我去阿里山都是住這間」、「這是以價制量的價錢啊」、「開在山上不用錢？物資送上山不用錢？」

對此，阿里山賓館總經理王覺非今（16）日接受《三立新聞網》訪問回應，該客房價目表為「定價」非實際房價、且皆含一泊二食。他解釋，其實該表是旅客若未上官網訂購、直接到飯店臨櫃現場詢問的參考價格；但其實只要上官網訂購，都能享有不同配套的優惠價格。

他進一步說明，如現在飯店官網就有提供一月促銷優惠、看星星的觀星專案、森日PARTY專案等多項配套方案，旅客只要在官網訂購或前2、3個月下訂，都會是優惠價格，如記者詢問的「首相套房」房價就不是4萬多元。另，王覺非也強調，因飯店位處偏遠、物資提供不易，旅客無論訂購任何方案的價格皆含一泊二食（晚、早餐），「阿里山地區的飯店應該只有我們提供一泊二食」。也歡迎旅客參考飯店官網或致電詢問。

