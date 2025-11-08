獨家／限時零元下載！台積電員工設計《安安寶寶》Line貼圖 可愛到離譜
財經中心／師瑞德報導
沒有一點實力，想要有一張台積電的股票不是那麼簡單，但是，好康來了，從現在開始到11月28日，由台積電員工親手設計的，「安安寶寶」LINE貼圖每個人都能免費下載。台積電年度大事開箱，員工運動會熱度爆表！今年不只董事長魏哲家到場，還有「大家都知道的神秘嘉賓」黃仁勳現身同樂，把現場氣氛直接推到天花板。趁著全公司最有隊魂的時刻，台積電同仁也同步丟出一波可愛火力：自行設計的全新 LINE 貼圖上架。
介紹文案寫著：「由台積電同仁精心設計的『安安寶寶』LINE貼圖閃亮登場！超級可愛又萌翻天的貼圖，隨時隨地陪您度過每一個美好瞬間！立即免費下載，讓『安安寶寶』成為您的日常小夥伴！別忘了分享給您的家人和好友，讓大家一起感受這份暖心可愛。」特別提醒，這組貼圖的下載期限到2025年11月28日為止。
LINE 貼圖《安安寶寶愛運動貼圖篇》。整套走可愛療癒風，主角穿著粉紅／藍色連身帽衣，帽緣印著 tsmc，定位就是「賽場內外都能刷的應援包」。幾個有感小場景：
跟著台積電一起動起來
《安安寶寶愛運動貼圖篇》把可愛跟隊魂一次灌滿：藍色安安寶寶握拳衝破終點帶，像在宣告「今天我在發光」；下一秒又高舉加油板、揮著彩球，認真到讓人想直接在群組連刷。貼圖還把一年份節慶都包了，從 Happy Birthday 的暖心祝福，到聖誕送禮、農曆年發紅包，一套走完全年；日常情境也不漏拍，拿球棒待打、伸展拉筋、伏地挺身，訓練感滿點。更好玩的是生活小劇場：端蛋糕的小得意、嚴肅的禁止手勢、忽然臉紅的害羞感，甜中帶颯、表情管理拉滿。整套看下來，就是「公司運動會 × 員工自製可愛梗」的完美融合；比賽日拿來吶喊，平常聊天補元氣，同樣好用。
神秘嘉賓的中文限定場
台積電一年一度員工運動會今（8）日登場，聲量完全不輸大型演唱會。董事長魏哲家到場掌舵，還端出「大家都知道的神秘嘉賓」——輝達執行長黃仁勳。兩人一上台，笑聲、尖叫聲、加油聲輪番起浪，士氣直接拉滿。
黃仁勳先被魏哲家點名「請講中文」，他乾脆用中台英混搭自嘲破冰：「我國語很不會講，我就慢慢一點點說。」接著真情直球連發：「沒有台積電就沒有輝達。You are the pride of Taiwan，也是 the pride of world，也是 my pride。」他還想念起三十多年前的起點，張忠謀的電話邀請，說會去探望張忠謀與張淑芬。收尾他又切回中文：「台積電加油、你最棒的、台積我愛你，大家謝謝！」國語帶點可愛口音，惹得全場笑翻，但誠意滿格。
魏哲家在歡笑之間把重點交代到位：今年台積電營收與獲利再創歷史新高，並加上豪語版承諾，「不只今年，以後每一年我們都會創新高！」話鋒一轉，觀眾最想聽的也來了：「去年公司的小禮物，今年一樣，但數字不一樣。」每人獎金從2萬元升級到2萬5千元，範圍更從台灣擴大到全球同仁。他還穿插一句「讓大家 happy」，忍不住蹦出半句日語「阿里阿多」，現場笑聲再度炸裂。
