獨家／限速30真取締！收罰單民眾抱怨 警：因車禍多

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

高雄路竹台一線限速30公里，引發駕駛抱怨速限過低。（圖／東森新聞）





台一線省道路竹段因捷運工程施工，道路縮減並實施限速30公里，引發不少用路人抱怨，認為速限過低、不切實際，甚至有不少民眾因此收到超速罰單，質疑警方執法過於嚴格。不過警方強調，取締並非為了衝業績，而是因為該路段近半年已發生3起死亡車禍，造成4人喪命，因此才加強取締，希望降低事故發生率。

上午7點多，一名機車騎士行經捷運施工路段時，遠遠看見警方執行測速勤務，立刻減速至時速30公里以下。從後方畫面來看，車速甚至慢到差點被後方電動車超越。

廣告 廣告

高雄路竹區中山南路因捷運施工導致道路縮減，目前實施限速30公里，警方也在現場定點取締超速違規。已有不少駕駛因此挨罰，其中一名女子上班途中未注意速限，以時速59公里通過，超速29公里，依《道路交通管理處罰條例》被開罰1800元。

其他用路人：「30公里真的太慢了，有點誇張，30公里是要怎麼開？」

其他用路人：「這邊本來車流就很多，至少50公里才算正常吧。」

實際以駕駛視角觀察，若要維持在30公里以下，幾乎只能輕踩油門，稍不留意就可能超速。根據統計，自5月28日至6月11日約兩週時間內，警方已取締225件超速違規，其中有3件超速超過40公里，不但面臨至少1萬2千元罰鍰，還將被吊扣牌照半年。

平均計算下來，該路段每天約有15件超速違規遭取締。不過警方強調，加強取締背後有其原因。因為近半年來，該路段已發生3起死亡車禍，包括一對情侶雙載機車遭大型車追撞身亡，以及一名騎自行車婦人遭機車撞擊喪命，共造成4人死亡，因此希望透過執法降低事故風險。

其他用路人：「只能一直盯著時速表，盡量不要超過。」

其他用路人：「手排車還好，一檔慢慢開就行，自排車真的比較容易超速。」

台一線是往返岡山、路竹的重要幹道，不少駕駛坦言限速30公里確實不容易適應。不過警方表示，降低車速有助於縮短煞車距離，也能減少事故發生時的傷害程度。提醒用路人行經施工路段時務必遵守速限，除了保障自身安全，也避免荷包失血。

【本文由東森新聞提供，未經授權，請勿轉載！】

更多東森新聞報導

獨家／機車行員工趕上班 開鐵門驚見「懸空滑板車」

加盟創業展今開幕 創5千就業機會

曾預言賴清德當選！江柏樂示警4生肖：下半年恐2度破財

