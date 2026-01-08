獨家／限速40你開20！多元計程車運將怒叭同行爆衝突

運將站在車窗旁，高分貝飆罵。（圖／東森新聞）





尾牙祭到了，多元計程車載客，半路卻發生行車糾紛。新北市板橋海山高中外，有運將認為前方多元計程車開太慢，限速40只開20，按了喇叭提醒，卻被對方追上理論嗆聲，兩車在路旁爆發口角，但對方堅持不道歉，讓運將氣得報警。

站在車窗旁高分貝飆罵，運將好氣好氣，因為對方也是同行。按喇叭運將：「有沒有，有沒有，我有叭你，你路段開20，叭你剛好而已啦，要不要派出所還是跟我道歉。」

火氣這麼大原因曝光，又是因為按喇叭，還有對方一開始嗆聲。按喇叭運將：「派出所在前面大哥，要報警也是你說的，要XXX也是你說的，帶我媽XXX也是你說的，你現在躲在車裡，是躲什麼。」

深夜一吵一鬧引來居民目光，事發地點一旁就是海山高中，不遠處還有海山分局，而當時兩台多元計程車就因為按喇叭和車速問題，在車裡發生行車糾紛。

新北市板橋漢生東路和海山路口，標示清楚寫上限速40公里，白天車輛來往多，而當時凌晨3點，兩台多元計程車都是要去載客，白車運將覺得前車車速只開20公里開太慢，按了一聲喇叭，卻被對方追上理論飆罵，因此兩車停在高中前，開始爆發口角。

後續運將報警，警方到場對方已經離開，運將暫時不追究，不提出告訴。只是農曆年末，尾牙旺季到，叫車需求高，多元計程車載客，火氣先別這麼大。

