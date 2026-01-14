獨家／限量「羊嫩筋」煮40分咬不動 台中顧客怒：吃橡皮筋

有民眾抱怨，羊嫩筋煮了40分鐘，卻還是硬到咬不動。（示意圖／東森新聞）





冬天進補，不少人都會來上一鍋熱呼呼的羊肉爐，其中限量的「羊嫩筋」更是饕客必點品項。不過台中卻有民眾抱怨，照店員指示羊嫩筋煮了40分鐘，卻還是硬到咬不動，根本像在吃橡皮筋，到底問題出在哪？原來關鍵就在羊嫩筋大小、厚薄不一，放在同一鍋煮，小片的先熟，大片的卻還沒好，吃起來就會又硬又韌。

羊嫩筋在湯頭裡慢慢翻滾，吸飽湯汁，咬下去QQ彈彈，充滿膠質的口感，這道少見又限量的羊嫩筋，成了不少饕客專程上門的原因。

廣告 廣告

民眾：「因為口感比較軟嫩，如果不喜歡肉質比較扎實的，可以考慮羊嫩筋，會QQ的。而且如果滾久一點的話，筷子一剝，整片就掉下來了，這樣吃口感比較好。」

民眾：「火鍋裡面應該不用煮多久就可以吃了，就看個人口味啦，有的要軟一點，有的要Q一點。」

不過並不是每一次點到的羊嫩筋都能讓人滿意，有民眾到台中一間連鎖羊肉爐店，點了限量羊嫩筋，店員提醒要煮20分鐘再吃，撈起來一咬，口感卻像橡皮筋，再多煮20分鐘，還是一樣硬，氣得發文抱怨，之前吃過羊嫩筋覺得超嫩才再訪，結果這樣的品質，絕不會有下次。

業者表示，出貨的羊嫩筋切得比較大片，店內會自行做簡單裁剪，但裁剪後難免會有些部位偏肉或筋的比例比較多，因此才會決定先停止販售。

業者低調不受訪，只說出貨商的羊嫩筋品質難以掌控，所以已經停賣，不過為什麼羊嫩筋煮了40分鐘還這麼硬，問題到底出在哪？

其他羊肉爐業者 Jess：「要先去血水，去完血水再用中藥燉煮。有可能這一批羊嫩筋裡面，剛好參雜到比較大片的，大片的話就變成時間到了，這一批整批要起鍋，起鍋時大片的火候可能還沒到，所以就會稍微硬一點。」

其他業者指出，羊嫩筋如果進貨時大小、厚薄度不一，就會影響口感，小的、薄的先煮熟，大的還沒好，吃起來就會像橡皮筋。若是生品直接交由顧客自行烹煮，就容易出現問題。因此多數業者會先用中藥滷過，至少煮50分鐘，再提供給客人，把關品質，才能維持商譽。

更多東森新聞報導

獨家／小鳥吃吐司全關！20員工怨欠薪1-2個月逾150萬

韓國最強生存競技實境秀《生存王2》前進台灣取景拍攝 主持人金鍾國率領金炳萬、陸俊書、金泳勳亮相花蓮

5星座立春天降財富！星象+節氣雙加持 錯過再等1年

