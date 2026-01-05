獨家》陣前換將成關鍵！「仙塔律師」突認罪內幕曝光
〔記者劉詠韻／台北報導〕涉入鉅新匯靈骨塔1.6億元詐騙案的網紅「仙塔律師」李宜諪，上月在台北地方法院開庭時，一改過去堅決否認犯行的立場，當庭對檢方起訴內容全數認罪，態度出現180度大轉彎。相較外界普遍解讀其認罪是為「爭取緩刑」，實際上，促使李女翻盤的關鍵，來自辯護團隊在審理中途「陣前換將」，以及新任辯護律師一記直球式的風險警告。
自去年8月遭北檢起訴以來，李宜諪始終採取全面否認路線，據悉與前任辯護律師主導的強硬防守策略有關。當時辯護方向著重於切割主觀犯意，主張涉案行為僅屬程序瑕疵，並質疑檢方偵訊手段不當；李女也多次透過社群平台發聲，對外喊冤，甚至公開批評檢察官誘導認罪。
李宜諪訴訟策略急轉彎後，法界隨即出現多種解讀。部分律師推測，李女先前兩度堅決否認犯行，甚至指控檢察官誘導認罪，如今卻在關鍵庭期突然全認，與審理法官在庭上釋出的心證訊號有關，推測法官已明確警示，若持續強硬抗辯，恐難以輕判，認為李宜諪此時選擇認罪，是為避免重刑與喪失律師執業資格的「求生式決定」。
不過，知情人士指出，上述法界解讀多屬事後觀察，真正促使李宜諪作出認罪決定的關鍵，並非單一庭訊上的法官訊號，而是李宜諪於去年12月臨時更換辯護律師後，新任律師經全面檢視檢方所掌握的通訊紀錄、金流資料與證人供述後，直指原有脫罪空間有限。
知情人士轉述，新任辯護律師當時直接點醒李女：「檢方掌握的證據比妳想像中完整，如果還照原本那條路走，在法庭上繼續拗，最後一定會死得很慘。」據指出，所謂「死得很慘」，指的是一旦法院認定被告犯後態度不佳，恐無法適用洗錢防制法相關減刑規定，刑度將大幅提高，甚至面臨實際入監風險。
這番重話成為關鍵轉折。知情人士表示，在整體風險被攤開後，辯護團隊隨即調整策略，從全面抗辯轉為「策略性認罪」，評估在審理中坦承犯行、配合追繳不法所得，才有機會保留減刑與量刑空間。
也因此，在12月19日的庭訊中，李宜諪當庭改口全數認罪，辯護人亦主動撤回先前聲請調查的部分證人，以及對偵訊筆錄證據能力的爭執。法界人士指出，這類作法在重大經濟、洗錢案件中並不罕見，通常代表被告已接受勝算評估結果，選擇以犯後態度換取量刑上的實質彈性。
