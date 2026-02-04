獨家／除夕上班「法定」雙倍薪！飯店開「時薪200」惹議

除夕夜餐廳人力需求大幅提升，因此不少業者會徵臨時計時人員。（示意圖／東森新聞）





除夕夜大家越來越懶得自己煮，喜歡到外面吃，餐廳人力需求也跟著大幅提升，因此不少業者會徵「臨時計時人員」；但卻有民眾發現，知名五星飯店除夕時薪竟然只開200元，懷疑是否低於法規「兩倍起薪」規定。而餐廳服務人員也向我們吐露除夕夜到底多忙的辛酸血淚。

對著對講機，熟練下指令，上菜換盤，隨時注意酒水有沒有滿，年夜飯越來越多人懶得自己煮，服務人力需求也跟著增加，飯店餐廳副理說到年夜飯當天情形，腎上腺素就開始分泌。

飯店餐廳副理Winnie：「我們（除夕夜）那天會做兩輪，客人數也會是平常的兩倍，營業額是平常的三倍，基本我們晚上一直都很忙，忙到幾乎沒時間喝水，當你打開手機的時候，哇十點了。」

忙到想喝水上廁所都很難，因為在除夕夜，7個小時之內要應付兩輪客人（約180人），以西餐7道菜試算，一人就要端上百個盤子，還要應付客人各種大小需求，數不清到底彎腰幾次，走了幾萬步，只知道一回到家，真的感覺整個人累到被榨乾。

飯店餐廳副理Winnie：「大家應該有去過日本吧，就大概跟日本逛街一樣，一天絕對是超過平常兩三倍，因為要一直來來回回來來回回。」

而這還只是飯店中的一家餐廳大型宴會廳，人力需求又更大，只不過，有在除夕夜到外面餐廳吃過飯的都知道，服務人真的累，不過卻被發現外場臨時服務人員的時薪，竟然只標200元。

貼出台中五星飯店徵才頁面，依勞基法規定，除夕到初四出勤都要雙倍薪，目前基本薪資至少要392元，網友怒批200元真沒違法嗎。

民眾：「黑人問號（是有點少），應該要多一點，因為他們犧牲過年的時間，那我還是回家吃飯吧。」

對此當事飯店表示，除夕夜確實會給雙倍，時薪400元，主管機關則表示，有無違法，以實際出勤支付金額判定，只是沒標清楚，不免讓人誤會，更會讓人想替除夕夜，辛苦的服務人員，掬一把辛酸淚。

