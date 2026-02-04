獨家／除夕「前2天」就放假！ 飯店：中午「年夜飯」客變多

越來越多人不走傳統形式，改選擇吃飯店的BUFFET自助餐當作年夜飯。（示意圖／東森新聞）





不久後就要迎接農曆春節，年節時刻家戶團聚，少不了圓桌年夜飯，但已經有越來越多人，不走傳統形式，改選擇吃飯店的BUFFET自助餐，或是直接吃燒肉、火鍋店，甚至還有人把晚上的年夜飯，移到中午先吃，避開年節用餐人潮。

農曆過年就要到了，等不及要和家人一起吃團圓飯了嗎，但誰說年夜飯一定要按照規矩在圓桌吃著中式料理，像是飯店自助餐也有各種餐點，也是不少家庭的心頭好。

比起一道道固定菜單，自助餐能大啖海鮮，還供應西式料理，愛吃什麼就拿什麼，圍爐同樂也能熱熱鬧鬧，尤其近幾年在除夕前兩天就開始放年假，提前享受團圓時光，也不只局限在晚餐時段。

飯店餐飲部經理陳奕志：「現在假期越來越長，越來越多，所以很多客人會避免，在年夜飯當天，造成人擠人的情況，所以他們可能會分散到午餐，或者是下午茶，就先團圓。」

中午吃年夜飯，如今越來越夯，選擇也越來越多樣，畢竟一年就這麼一次，不一定每一年都要大圓桌，大口吃肉也能很過癮，像是乾杯燒肉除夕當天，部分分店從中午11點營業到下午4點，訂位同樣很踴躍，另外像是順和牛炭火燒肉，只開晚上時段，也一口氣營業五個小時。

大搶圍爐商機，在全台擁有多家分店的瓦城泰國料理，早在去年11月就開放電話預約，2/16除夕當天熱門時段已經幾乎全滿，只剩下零星中午還有少量位置。

民眾：「阿嬤去天堂之後，我們大家就都比較FREE一點，像今年我們會去餐廳吃鐵板燒這樣。」

迎接馬年圍爐，還有人點名就是要吃鍋，招牌正宗九宮格，黃小妹地攤火鍋除夕也不打烊，直接開到凌晨兩點，過年吃團圓飯的形式，雖然陸續改變，但只要家人能聚在一起，心意始終都不會變。

