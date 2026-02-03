獨家／除濕機用一半燒起來 浴室「一片狼藉」民眾急滅火

民眾2023年買了一台殺菌除濕機，沒想到今天中午使用時卻自燃。不但廁所鏡子燒壞，連天花板都毀了，一片狼藉。（圖／東森新聞）





新北市一名張小姐2023年買了一台殺菌除濕機，沒想到今天中午使用時卻自燃。不但廁所鏡子燒壞，連天花板都毀了，一片狼藉。張小姐說火勢還滿大的，火花甚至一度噴到浴室外。後來她才知道這款除濕機，因為電線受損可能導致機體過熱，廠商曾發布訊息要召回，但張小姐根本沒收到通知。現在發生火災，打電話給廠商也沒得到回應。

浴室黑嘛嘛，鏡子外框燒到融化、玻璃破碎、磁磚被燻黑，天花板也耐不住高溫幾乎全毀，罪魁禍首是幾乎燒到融化的殺菌除濕機。

廣告 廣告

民眾張小姐：「浴室燒很大，然後火開始慢慢竄出來，然後我爸才拿這一支（滅火器）。」

張小姐2023年4月購入殺菌除濕機，用了兩年多都沒出現問題，3號中午開了一個多小時後自燃，他們發現時還有火花噴出浴室，全家接受震撼教育，歷經一場驚魂，他把浴室慘狀上傳網路，才知道也有和他一樣的苦主，而且發現，2022年到23年3月製造的這款除濕機需要召回，因為電線可能被擠入電器內部，造成電線或電器內部零件受損，導致機體過熱。

民眾張小姐：「搜尋網路上災情很多，但是它召回是公告，不是針對每一個消費者，我希望有購買到，這個機型的消費者，廠家可以去做處理。」

張小姐不滿既然產品有安全疑慮，應該強制全面召回，但她根本沒收到通知，打電話給廠商卻只得到等通知的回覆，《EBC東森新聞》實際聯繫也只能用ig和line與線上客服溝通，很沒效率，殺菌除濕機因為體積小宣稱可放在浴室，甚至鞋櫃，張小姐慶幸，除濕機沒放在衣櫃，也還好家裡有滅火器，否則燒起來，後果不堪設想。

民眾張小姐：「剛剛水電有來，他評估，大概也要個10萬。」

目前張小姐已經報警，警方建議將一片狼藉的浴室保持現狀，等廠商上門好好評估一下災損，他也希望買到同款除濕機的民眾，好好看一下批號製造日期，若是買到問題機型趕緊處理掉，否則就是在家裡放一個不定時炸彈。

更多東森新聞報導

台中民宅大火 疑除濕機冒煙釀災

冬天手摸衣服不準「穿上才知沒乾」 內行教1招判斷

快檢查！12品牌除濕機「有自燃風險」消防局示警：別使用

