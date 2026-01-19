獨家! 陳其邁"變身超人力霸王" AI動畫師談創作理念

南部中心／蘇晟維、林樹銘 高雄報導

大家最近有在網路上看過這段影片嗎？高雄市長陳其邁走在愛河邊，接著召喚出超人力霸王現身，甚至連他自己也換上了超人裝，網友發揮創意製作的AI影片，引發熱烈迴響，大家笑說滿足了陳三歲心中的願望，民視新聞獨家找到製作的AI動畫師，來還原當初想製作的初心。

獨／陳其邁「變身超人力霸王」 AI動畫師談創作理念

陳其邁召喚超人力霸王的動畫，在社群平台爆紅。（圖／翻攝畫面）

高雄市長陳其邁比出超人力霸王的經典動作，瞬間海面噴出水花，三尊超人現身高雄愛河灣，還有這段，陳其邁走在愛河邊，變身成超人力霸王，超人力霸王即將降臨高雄，消息才剛宣布，就有熱情網友，用AI幫陳其邁變身，網友笑說滿足了陳三歲的願望，民視新聞獨家找到製作的AI動畫師。

獨／陳其邁「變身超人力霸王」 AI動畫師談創作理念

AI動畫師番番與David，先透過AI製作畫面分鏡，接著再做成動畫。（圖／民視新聞）

AI動畫師番番分享，「我會想說我要做出怎樣的影片，我先把一些關鍵畫面我會先生出來。」，光是召喚超人的動作，事前就得先做足功課，找好合適的照片，跟AI不斷來回溝通，產生示意圖，再下指令生成動畫，但也不是每次都成功，光第一支不到一分鐘的AI動畫，就得花上大半天的時間，才能完成，AI動畫師David說，「大家都覺得AI生成很容易，大家都會問說，請問是用哪個APP做的，可是AI生成不是一個APP就結束的，流量瞬間衝得很快，’我們也嚇到。」，AI動畫師番番則說，「它算大眾化但要做到專業等級，其實是需要很多時間跟技術，這次高雄請來超人力霸王，讓我們是真的覺得很酷，希望更多朋友來高雄玩。」

獨／陳其邁「變身超人力霸王」 AI動畫師談創作理念

高雄漢來大飯店坐擁地利之便，推出免費亞灣接駁車。（圖／民視新聞）

影片在社群平台爆紅，也讓他們嚇了一跳，就知道超人力霸王到底有多夯，要搶攻超人商機，高雄旅宿業也動起來，福華飯店推出文化遊艇套裝行程，展期住房率已經上看八成，有地利之便的漢來大飯店，則是推出亞灣區的免費接駁車，高雄福華飯店公關經理劉佳貞表示，「結合文化遊艇推出的套裝行程，可以近距離地觀賞IP，這個專案吸引超過百組旅客前來入住。」，高雄漢來大飯店訂房部經理李岳樺說，「透過我們免費接駁專車，可以讓我們的房客，輕鬆跟自在地抵達冬日遊樂園，還有亞灣區周邊的景點。」

獨／陳其邁「變身超人力霸王」 AI動畫師談創作理念

高雄市府再度與超商合作，推出聯名杯、聯名杯塞等。（圖／高雄市政府觀光局提供）

高雄市府也再度跟便利商店合作，推出超人力霸王的聯名杯與週邊商品，超人還沒降臨，但超人熱潮，已經開始發酵。

原文出處：獨／陳其邁「變身超人力霸王」 AI動畫師談創作理念

