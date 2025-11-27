獨家》陳凱倫罹扁桃腺癌仍相挺！連體嬰忠義感動伴「艱難時刻」

資深藝人陳凱倫(圖左)長年私下暖助連體嬰張忠義。(照片/張忠義提供)

亞洲首對成功分割的連體嬰張忠義，與已故哥哥張忠仁，分割手術至今已有45年。張忠義雖然擁有「獨立人生」，但身體終身受限、長期病痛纏身，生活充滿挑戰。資深藝人陳凱倫飽受扁桃腺癌之苦，仍義氣相挺，四處奔波陪他送禮盒，增加產品曝光。張忠義接受《中時新聞網》專訪分享兩人私下暖心互動。

張忠義一出生就背負與眾不同的命運，憑著一隻腳、兩支拐杖，勇敢撐出獨立人生，如今已49歲，連醫生都稱「奇蹟」。他的人生一路顛簸，面臨過無數挑戰，但每一次困境背後，都有支持他的力量。

49歲張忠義憑著一隻腳、兩支拐杖，勇敢撐出自己獨立人生。(照片/游定剛拍攝)

張忠義坦言，人生最低潮時，是沒有血緣卻勝似家人的陳凱倫相伴左右。2022年罹患扁桃腺癌時，陳凱倫仍拖著病體開車陪他送禮、逐張寫卡片，親自送到藝人家、電視台或製作公司，幫助忠義的堅果生意獲得曝光與機會。忠義回憶：「那時候凱倫哥身體很不好，聲音都沒了，還陪著我四處奔跑，教我如何讓對方感受到滿滿誠意。」

金鐘主持人陳凱倫長年投身公益活動、幫助弱勢。(照片/游定剛拍攝)

然而，2019年哥哥張忠仁過世時，忠義面對沉痛打擊幾乎不知如何是好。陳凱倫不僅在旁安撫情緒，還親自張羅告別式的大小細節，包括場地安排、短影音剪輯，讓親友能回顧哥哥的一生。忠義感動地說：「他就像我的爸爸，把我當家人照顧。」

多年來，陳凱倫在公開與私下的幫助都低調默默，從陪伴到人脈資源，展現真心。忠義也希望將這份愛傳承下去：「凱倫哥一直做公益，我也想在能力範圍內幫助更多需要的人。」沒有血緣，卻像家人。在張忠義的人生故事裡，陳凱倫不只是前輩，更是那位在風雨中陪他走過、讓他感到溫暖的存在。

