獨家／陳勢安跨年先戰「桃園」驚喜獻台語歌！趕場攻略曝

歌手陳勢安將在桃園跨年晚會登台演出，除了帶來經典歌曲外，更會首次在跨年活動中獻唱台語歌，讓粉絲引頸期盼。他接受《TVBS新聞台》專訪特別分享了一段難忘的跨年經驗，當時為了保暖在腳底貼暖暖包，卻意外造成燙傷。面對緊湊的跨年行程，陳勢安已準備「兵分兩路」的趕場攻略，確保能從桃園準時抵達彰化演出。

歌手陳勢安將登上桃園跨年晚會。（圖／TVBS）

陳勢安即將在桃園跨年晚會中帶來精彩演出，當天活動將於樂天棒球場舉行，活動從晚上7點開始。他表示非常期待這次的表演，因為這是他首次在跨年活動中演唱台語歌曲。陳勢安分享了他為準備台語歌所付出的努力，他慢慢地一個字一個字地練習發音，甚至為了掌握南部腔和北部腔的差異，還特別請教了一些道地的前輩。

除了台語歌曲外，陳勢安也會為歌迷帶來他們熟悉且喜愛的經典歌曲。他特別期待能在桃園的樂天棒球場與觀眾一同合唱，創造難忘的跨年時刻。演出結束後，他將立即趕往彰化的下一場演出。為了確保能準時抵達，陳勢安透露他們已經制定了「兵分兩路」的趕場策略：他的保姆車會先開往彰化，而他本人則會與經紀人輕裝搭乘高鐵前往，以確保準時上台。

陳勢安將用經典歌曲征服大家的耳朵。（圖／TVBS資料照）

陳勢安回憶起過去曾有趕場壓線的經驗，雖然最終準時抵達，但過程中他必須在民眾的注視下一路奔跑到後台，場面相當驚險。這次他希望能更從容地完成所有演出。

為了在跨年期間保持最佳狀態，陳勢安透露自己每天會攝取3000毫克的維生素C來提高免疫力。他唯一擔心的是服用太多維生素C可能會讓皮膚變得太白。此外，他也會多喝水，累了就掐腿保持清醒。陳勢安正全力備戰跨年演出，同時他的新專輯也正在製作中，即將與歌迷見面。

