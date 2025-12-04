獨家／陳定南基金會執行長遭冒名詐騙 抗中民團受害名單曝

即時中心／潘柏廷報導

陳定南教育基金會執行長陳仁杰，今（4）日向《民視》透露，有人冒用他的名義寄Email至官方，信中內容不僅指示辦公室同仁創立LINE的工作群組，還要求成立群組後就要將QRCode傳給假冒者，目前陳仁杰已經向165檢舉。不過，包含鄭南榕基金會、司法改革基金會、國際特赦組織台灣分會等，也都有被冒名詐騙或發釣魚信攻擊的情況，由於這些民團的抗中立場相當鮮明，也被質疑是否中國介入攻擊導致。

宜蘭縣前縣長陳定南過世後，成立的陳定南教育基金會，繼續發揮陳定南的精神，並為台灣前途持續倡議；豈料，陳定南兒子陳仁杰，也是基金會執行長，今日向《民視》透露，居然有人冒用他的名義寄Email至官方Email。

信中寫到，「為便於公司管理，麻煩你建立一個專屬的公司內部LINE群組。建成後，續將群組的QRCode轉寄到此信箱，我稍等進群安排工作」；陳仁杰見狀立即向165檢舉，他也向《民視》強調，由於基金會組織人少，較不容易上當。

但是，他也指出，如果組織內有比較年長的同仁或志工，上當的可能性就比較高。

同時，陳仁杰也擔憂，未來恐怕有人冒用「財團法人陳定南教育基金會」、「陳定南教育基金會」或是「陳定南紀念館」的方式對外進行募款詐騙。

不過，遭詐騙冒用的民團不只陳定南教育基金會，根據《民視》追查發現，包含鄭南榕基金會、司法改革基金會、國際特赦組織台灣分會皆發生冒名詐騙或發釣魚信攻擊事件，似乎案件並非偶然發生；這些民團都有明顯抗中色彩，因此也不排除是中國介入攻擊的可能性。













原文出處：獨家／中國攻擊？陳定南基金會執行長遭冒名詐騙 抗中民團受害名單曝

