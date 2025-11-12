獨家／陳彥廷拿下廚師證照 原因有洋蔥

陳彥廷運動員出身，外人看不出他有一身廚藝。 （TVBS提供）

男星陳彥廷曾在《機智校園生活》頗具人氣，近期在《舊金山美容院》突破自我，飾演到早餐店就業的更生人，其實煎台對他來說一點也不陌生，原來他阿公早年開餐廳，去年阿公過世後，他特別去學習、考取丙級廚師證照，希望能找回跟阿公的連結感。

陳彥廷剛入行時犯錯就道歉，讓自己避免成為箭靶。（翻攝IG）

26歲的陳彥廷學生時代是運動員出身，在輔大划船隊時，曾獲得全大運冠軍，但訓練時期，因背部受傷導致椎間盤突出，沒選上亞運培訓隊，當時他連自己穿襪子都有困難，知道自己無法再創個人巔峰，於是放棄體育生涯，畢業後也當游泳教練，考裁判職照等，不再出賽。一次因緣際會下，參加了電視台主辦的新人營，因而一腳踏入行。之前一連在《女力報到》等劇演出，也算邊學邊累積演出經驗。

陳彥廷和章廣辰在《舊金山美容院》有不少對手戲。（TVBS提供）

陳彥廷曾想當西式划船國手。（TVBS提供）

這次在《舊金山美容院》演出更生人，陳彥廷要和章廣辰、連晨翔在早餐店共事，本來劇組找來手替幫他做一些熟練的技術性動作，譬如單手打蛋，沒想到他根本就相當上手，原來他去年努力考了廚師丙級證照，就連殺魚都不是問題。他從小就因阿公開餐廳的背景，時常進出廚房，爸爸也很會做菜，後來阿公經商失敗，過往餐廳的風光已不勝唏噓，徒留回憶，大學時也曾在餐廳打工，做過廚房助手，還會剁雞，不露一手的話，外人根本看不出來。他也因阿公過世，想藉由學習做菜一事，一點一滴找回與阿公的回憶。

陳彥廷在《舊金山美容院》突破自我，飾演到早餐店就業的更生人。（TVBS提供）

其實陳彥廷剛入行時大學都還沒畢業，也沒有相關表演經歷，當時一下子接演邊拍邊播的on檔偶像劇，不停犯錯，只能一直道歉，他苦笑說：「一般人不打笑臉人，我態度誠懇，大家也就比較罵不出口。」印象最深刻是他一直做不好，被燈光組小弟在旁邊揶揄「有夢最美啦」，再不然就被旁人嗆「來亂的喔」，讓他羞愧萬分，反而遇過的導演對他都很有耐性。

陳彥廷曾在《機智校園生活》累積人氣。（翻攝IG）

被問到如何揣摩混混的模樣，他笑說，國中因為很多同學都是流氓，他看了不少，當時他因努力在體育方面操練，也沒有力氣跟大家出去混，是不幸中的大幸。

