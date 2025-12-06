獨家／陳昇作品成S媽寄託！重返「20年前舊地」淚崩：讓我不平靜

記者徐珮華／台北報導

陳昇將於12月31日在台北國際會議中心（TICC）舉辦「我不是搖滾歌手」演唱會，迎來第31次跨年演唱會。出道至今累積逾30張專輯的他，近日接受《三立新聞網》專訪，也分享作品對於歌迷與自己的影響。

陳昇出道近40年創作無數。（圖／記者鄭孟晃攝影）

大S（徐熙媛）今年2月病逝後，S媽（黃春梅）將心情寄託在陳昇1991年的經典歌曲〈把悲傷留給自己〉，一連發布14則貼文抒發心境。事實上，陳昇作品在許多人心目中有著特殊意義，他回憶有位女大學生曾寫信透露，聽到某首歌後情緒瞬間潰堤，追問之下才得知是他與劉佳慧於1992年合唱的〈One Night In 北京〉，「她奶奶曾經抱著她聽這首歌，她的印象是存在的。這些年可能覺得空空的，於是就把這件事寄情到這首歌。」

陳昇坦言鮮少回顧舊作，以免心情受影響。（圖／記者鄭孟晃攝影）

其實不只歌迷，陳昇重新接觸自己的舊作時，心情同樣起波瀾。他在2005年〈誹聞〉MV中，記錄與爺爺、爸爸從日本札幌搭乘列車前往函館的回憶；如今相隔20年，他今年10月重返舊地，隨著火車聲響起，往事也被一一勾起，情不自禁落下男兒淚，還被同行友人笑虧「你又在哭了」，他卻嘴硬怪罪風太大。當晚眾人回顧MV再度淚崩，親友都相當感謝他當年留下如此珍貴的畫面。

陳昇笑說，好友們喝醉時最愛一起回味老MV，但他平時幾乎不會主動回顧這些作品，「我很少聽自己以前的東西，聽到那些東西，就會想到當時創作的時空背景。所以我不愛聽，就是因為它會讓我不平靜。」

陳昇將於12月31日舉辦第31次跨年演唱會。（圖／記者鄭孟晃攝影）

陳昇跨年演唱會舉辦超過30年，期間僅有1次因疫情停辦。被問及是否想過替這段旅程畫下句點，他直言：「我可能會很無聊吧，還是辦吧。我沒有設定這件事情怎麼開始，也不知道要怎麼結束。」這些年演出多在TICC舉行，他坦言從未考慮大巨蛋或小巨蛋，未來的演出也將「越辦越小、越辦越精準、越辦越溫馨」，期望淡化舞台華麗度，讓歌迷將注意力放回他的歌聲。

陳昇「我不是搖滾歌手」演唱會將在TICC陪伴歌迷迎接新年，實體及線上票券已在KKTIX與全家FamiPort開賣。同名專輯《我不是搖滾歌手》則向他喜愛的八〇、九〇年代致敬，預計今年底至明年初正式發行。

