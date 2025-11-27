獨家／陳柏霖財務陷困境！「無敵影業」成立6年驚傳遭掏空、收攤倒數

陳柏霖公司驚傳要收攤。翻攝IG @chenbolin

42歲的陳柏霖今年諸事不順，7月才被鏡週刊爆出他即將與愛情長跑13年的女友庭瑄結婚、如火如荼籌備年底在紐西蘭的婚禮，10月就被新北地檢署偵辦「閃兵集團」案時查出他花10萬元偽造病例，11月依妨害兵役罪起訴被求刑2年8個月，演藝事業全面停擺。

如今業界傳出，陳柏霖屋漏偏逢連夜雨，由他擔任董事長、成立6年的境外薩摩亞商「無敵影業資產管理股份有限公司」（簡稱無敵影業）疑遭信任的友人掏空，令陳柏霖突陷財務困境，連保釋金、違約金都得靠朋友協助，公司面臨收攤倒數，恐怕連員工遣散費都要另外想辦法！

事業零收入 還得賠違約金

由陳柏霖擔任董事長的「無敵影業」成立於2019年，前身是2015年設立的「無敵影業股份有限公司」，改組後的「無敵影業」從國內公司變成「境外薩摩亞商 Wudi Pictures Inc.」，業務範圍從一般的影視投資、項目開發、影視策劃、宣傳推廣、藝人經紀以及音樂製作等範疇，擴大到百貨零售與顧問業，以《詭扯》獲台北電影獎最佳女配角獎的百白（白靜宜）也是旗下藝人。

百白（左）是陳柏霖「無敵影業」旗下藝人。翻攝IG @chenbolin

知情人士透露，陳柏霖一直以來都忙於演藝工作，四處拍片、接代言，從不過問公司財務，這次被抓到閃兵、遭檢方起訴求刑2年8個月後，演藝事業全面重挫，向來是代言寵兒的他，更面臨賠償違約金的窘境。

緊急找律師 愁員工遣散費

由於陳柏霖向來是「無敵影業」的主要收入來源，如今工作停擺、還得賠大筆違約金，他擔心萬一必須入獄服刑，更不知更生人的復出之路是否順利？深怕影響員工生計，陳柏霖於是和經紀人討論要不要先結束「無敵影業」？起碼他近年收入不錯，趁還有能力時支付員工遣散費。但就在他結算公司資產、查看帳本時，才發現公司金流出現困難！蒐證後更發現，公司資產疑被他向來信任的朋友陸續掏空。

陳柏霖閃兵被逮後，受訪時還露出微笑。李智為攝

陳柏霖為調查公司疑遭掏空、金流困難的情況，四處請人介紹有能力處理跨國金融業務相關的律師，消息才因此曝光。知情人士透露，震驚的是，陳柏霖近日還聽說友人曾在涉及大規模洗錢與跨境詐欺的「太子集團」首腦陳志手下工作過，令他更加憂心。

關於陳柏霖陷財務困境、「無敵影業」疑遭友人掏空即將結束營業的傳聞，《鏡報》尋求陳柏霖經紀人回應，至截稿前都是不接電話、訊息「已讀不回」的狀態。



