獨家／陳柏霖閃兵50萬交保金竟是「借來的」 脫罩受訪遭網酸：還笑得出來

陳柏霖受訪時面露微笑受到網友討論。李智為攝

男神陳柏霖一直以來代言、戲約不斷，爆出閃兵、遭起訴2年8個月後，讓他演藝事業全面停擺，恐將面臨龐大違約金，而他財務狀況不如外界所想豐盈，如今爆出連50萬的交保金都是跟朋友周轉。

陳柏霖上個月因涉及妨害兵役，遭警方上門逮補，警詢時坦承花10萬元找閃兵集團偽造高血壓病歷，進而免役。後來他以50萬元交保，受訪時還脫下口罩，露出輕鬆微笑的表情表示：「謝謝今天檢察官，讓我直接面對我以前年少時候做出的取巧荒謬的選擇，我會尊重司法，也會配合檢察官調查。」這個畫面也讓許多網友看傻眼，驚訝他還笑得出來。

剛與香港影后合作！面對刑期難復出

陳柏霖（右）與修杰楷同天因閃兵被逮。《修TIME》提供

與陳柏霖同天被逮的，還有與他交情不錯的修杰楷，兩人都遭起訴、求刑2年8個月，將面對官司、刑期，復出之路遙遙無期。而他9月中時才在社群上透露，剛在香港拍完《女兒²》，與香港金像獎影后余香凝合作，成為他近期最後一部作品。

余香凝出席活動時被問到陳柏霖閃兵爭議，表示希望為他保留空間，不多做評論，是否會擔心《女兒²》受陳柏霖影響，無法如期上映？余香凝則淡定表示：「我沒有特別去問，相信每部戲都有自己的命運。」

陳柏霖（左）剛與香港金像獎影后余香凝拍完《女兒²》。翻攝IG @chenbolin

懷疑公司遭掏空！財務困境危機重重

陳柏霖今年厄運連連，除被抓到閃兵，業界還傳出他擔任董事長的境外公司「無敵影業資產管理股份有限公司」疑遭信任多年的友人掏空。知情人士透露，陳柏霖長年忙於拍戲與代言，鮮少過問公司財務，直到兵役風波導致收入驟減，才在準備可能結束公司、結算員工遣散費時發現帳目異常。

深入追查後，他懷疑公司資產疑遭陸續挪走，甚至聽聞這名涉事友人過去曾在與跨境詐欺、洗錢案相關的「太子集團」內任職，令他倍感震驚。近期他正在尋找熟悉跨國金融的律師協助釐清公司遭掏空的真相，財務困境與法律危機也讓他的後續演藝生涯蒙上更大陰影。

關於陳柏霖陷財務困境、「無敵影業」疑遭友人掏空即將結束營業的傳聞，《鏡報》尋求陳柏霖經紀人回應，至截稿前都是不接電話、訊息「已讀不回」的狀態。



