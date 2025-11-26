獨家／陳柏霖、修杰楷快看！林志穎曝光親身當兵求生法６招 一生值得

資深記者鍾志鵬 / 台北報導

遭檢方求刑2年8月的藝人陳柏霖、修杰楷、謝坤達、廖允杰等人快看！在事業巔峰正紅、勇敢當兵的「演藝圈學長」林志穎在《大兵日記》中曝光摸魚、輕鬆的秘密，以及在當兵前、新訓中心的自保之道。用最真實經驗告訴閃兵藝人們以及每一位即將穿上軍服的年輕人：「別怕，當兵沒有你想的那麼可怕，只要方法對，部隊其實可以過得比你想像中還輕鬆」。

林志穎說：「當兵當然值得，但不會想再當第二次。」這句話道出所有退伍男孩的共同心聲，也提醒未入伍者。做好準備、學會生活智慧，你也能在部隊穩穩站好位置，不被操、不出包。

陳柏霖、修杰楷、王大陸、謝坤達等閃兵藝人快看！林志穎曝光親身當兵求生法６招，男人一生最值得的回憶。（圖／三立新聞網）

當兵是男孩變男人的過程：找對方法就輕鬆

林志穎在《大兵日記》說，很多人對當兵滿排斥的，不過你問一個男孩子當兵值不值得，他多半會回答滿值得的。因為會學到很多東西、會有更多的想法。但是如果叫他再回去當兵，他絕對不會願意。現在很多男孩子一聊到當兵的事情就沒完沒了了，只有當過兵的人才能真正感覺那種感覺。對於還沒有當過兵的人，其實不需要想太多、考慮太多，只要把該準備的都準備好，在軍中好好的去體驗、去生活，遇到困難時，多參考一些別人的意見就可以找到讓自己在部隊裡更輕鬆的秘方。

摸魚的方法：永遠不要第一，但也絕不能最後

在部隊裡，你最好不要第一，但是也不能最後，永遠保持在中間是最好的。因為因為，你如果是最好的那一個，什麼事做得最快，工作也一定會分配最多。所有的焦距都放在你身上。在部隊裡，最好不要出錯，而且長官一定隨時會找到事情讓你做，不會讓你閒著， 像在中心的時候，沒事也要叫你去割割草、挖挖地，用一些很無謂的工作，把你的整天填得滿滿的。如果你很快把它做完了，就必須再去做別的事情。如果什麼都慢慢來，反而可以就這麼混過去了。

入伍前的必備：體能、帶藥、帶錢、裝窮、電子錶

1.強化生理機能：想要不被班長操得很痛苦，最好自覺一點，在當兵前多多運動，保持身體最佳狀況。

2.帶藥、帶錢、裝窮：當兵難免受點內傷及外傷，自己不妨先帶些藥在身上，錢一定要帶，因為什麼都能用錢買到，但是一定要藏好不要露白，而且是下部隊後常有老兵借錢，記得要裝窮。

3.最好帶個電子錶，可以正確計算時間。如果附有鬧鈴裝置更好，可以叫醒自己。

新訓中心求生要點：背規章、摺棉被、擦亮鞋每一關都是真考驗

1.背規章：部隊中大大小小的規章多得數不完，要完全記住真的不容易，最好抄小抄。小抄有空就拿起來背一背，一定要會抽背的像是「保密十項」。以及「衛兵守則」，一定要背的滾瓜爛熟。

2.整裡內務：最難的就是摺被子，班長教得很好就是摺不起來，萬一拿到的是新的被絮更慘。如果晚上不檢查有沒有蓋被子，不妨拿來當枕頭，過個幾天自然就不會太蓬鬆。

另外在棉被摺角的地方做記號，再用電話卡摺成夾子用來捏稜線，就可以摺出漂亮的棉被豆腐乾了。（用書墊在下面也可以使棉被有稜有角，但千萬別被發現。）

3.擦鞋：根據多年來的經驗還是女用絲襪最好用。打上鞋油後用絲襪來回打亮，再用棉花沾「可麗奶」整個塗過就很棒了，記得要用已經不用的牙刷刷乾淨縫隙，保證鞋子不會被挑剔。

4.衣服被偷：衣服被偷是一定會發生的。不論怎麼防備都沒有用，千萬不要因為被偷而去偷別人的，萬一被傳染疾病就划不來了。建議花錢消災再買新的。下次記得把乾淨衣服藏。

5.緊急集合：這是新訓中心最常玩的遊戲。就寢前記得將裝備放在枕頭邊。鞋子要維持在最好穿上的狀態下。睡前花點時間做預防工作是非常值得的。

6.起水泡：一趟行軍下來非常容易水泡，最好之前在腳底及腳跟貼上撒隆巴司，穿兩雙襪子，而且襪子的線頭一定要剪掉。萬一不幸起水泡千萬不要抓破，只要用針戳個小洞，讓水流出來，再擦上藥就好了。

當你真正踏進營區、穿上那套迷彩時，你會發現，原來當兵沒有想像得那麼可怕，也沒有外界說得那麼誇張。林志穎用過來人的身分提醒所有即將入伍的年輕人：「方法比害怕重要，態度比體力更關鍵。」只要準備好自己、懂得保護自己、願意用智慧而不是硬碰硬或是逃避去面對生活，軍旅反而會成為你人生的一堂重要課。你一定會慶幸，自己曾經勇敢走過這一段。

本文撰寫與摘自躍昇文化事業有限公司出版之《林志穎 大兵日記》

