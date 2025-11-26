獨家／陳柏霖、修杰楷快看！林志穎曝光親身當兵求生法６招 一生值得
資深記者鍾志鵬 / 台北報導
遭檢方求刑2年8月的藝人陳柏霖、修杰楷、謝坤達、廖允杰等人快看！在事業巔峰正紅、勇敢當兵的「演藝圈學長」林志穎在《大兵日記》中曝光摸魚、輕鬆的秘密，以及在當兵前、新訓中心的自保之道。用最真實經驗告訴閃兵藝人們以及每一位即將穿上軍服的年輕人：「別怕，當兵沒有你想的那麼可怕，只要方法對，部隊其實可以過得比你想像中還輕鬆」。
林志穎說：「當兵當然值得，但不會想再當第二次。」這句話道出所有退伍男孩的共同心聲，也提醒未入伍者。做好準備、學會生活智慧，你也能在部隊穩穩站好位置，不被操、不出包。
當兵是男孩變男人的過程：找對方法就輕鬆
林志穎在《大兵日記》說，很多人對當兵滿排斥的，不過你問一個男孩子當兵值不值得，他多半會回答滿值得的。因為會學到很多東西、會有更多的想法。但是如果叫他再回去當兵，他絕對不會願意。現在很多男孩子一聊到當兵的事情就沒完沒了了，只有當過兵的人才能真正感覺那種感覺。對於還沒有當過兵的人，其實不需要想太多、考慮太多，只要把該準備的都準備好，在軍中好好的去體驗、去生活，遇到困難時，多參考一些別人的意見就可以找到讓自己在部隊裡更輕鬆的秘方。
摸魚的方法：永遠不要第一，但也絕不能最後
在部隊裡，你最好不要第一，但是也不能最後，永遠保持在中間是最好的。因為因為，你如果是最好的那一個，什麼事做得最快，工作也一定會分配最多。所有的焦距都放在你身上。在部隊裡，最好不要出錯，而且長官一定隨時會找到事情讓你做，不會讓你閒著， 像在中心的時候，沒事也要叫你去割割草、挖挖地，用一些很無謂的工作，把你的整天填得滿滿的。如果你很快把它做完了，就必須再去做別的事情。如果什麼都慢慢來，反而可以就這麼混過去了。
入伍前的必備：體能、帶藥、帶錢、裝窮、電子錶
1.強化生理機能：想要不被班長操得很痛苦，最好自覺一點，在當兵前多多運動，保持身體最佳狀況。
2.帶藥、帶錢、裝窮：當兵難免受點內傷及外傷，自己不妨先帶些藥在身上，錢一定要帶，因為什麼都能用錢買到，但是一定要藏好不要露白，而且是下部隊後常有老兵借錢，記得要裝窮。
3.最好帶個電子錶，可以正確計算時間。如果附有鬧鈴裝置更好，可以叫醒自己。
新訓中心求生要點：背規章、摺棉被、擦亮鞋每一關都是真考驗
1.背規章：部隊中大大小小的規章多得數不完，要完全記住真的不容易，最好抄小抄。小抄有空就拿起來背一背，一定要會抽背的像是「保密十項」。以及「衛兵守則」，一定要背的滾瓜爛熟。
2.整裡內務：最難的就是摺被子，班長教得很好就是摺不起來，萬一拿到的是新的被絮更慘。如果晚上不檢查有沒有蓋被子，不妨拿來當枕頭，過個幾天自然就不會太蓬鬆。
另外在棉被摺角的地方做記號，再用電話卡摺成夾子用來捏稜線，就可以摺出漂亮的棉被豆腐乾了。（用書墊在下面也可以使棉被有稜有角，但千萬別被發現。）
3.擦鞋：根據多年來的經驗還是女用絲襪最好用。打上鞋油後用絲襪來回打亮，再用棉花沾「可麗奶」整個塗過就很棒了，記得要用已經不用的牙刷刷乾淨縫隙，保證鞋子不會被挑剔。
4.衣服被偷：衣服被偷是一定會發生的。不論怎麼防備都沒有用，千萬不要因為被偷而去偷別人的，萬一被傳染疾病就划不來了。建議花錢消災再買新的。下次記得把乾淨衣服藏。
5.緊急集合：這是新訓中心最常玩的遊戲。就寢前記得將裝備放在枕頭邊。鞋子要維持在最好穿上的狀態下。睡前花點時間做預防工作是非常值得的。
6.起水泡：一趟行軍下來非常容易水泡，最好之前在腳底及腳跟貼上撒隆巴司，穿兩雙襪子，而且襪子的線頭一定要剪掉。萬一不幸起水泡千萬不要抓破，只要用針戳個小洞，讓水流出來，再擦上藥就好了。
當你真正踏進營區、穿上那套迷彩時，你會發現，原來當兵沒有想像得那麼可怕，也沒有外界說得那麼誇張。林志穎用過來人的身分提醒所有即將入伍的年輕人：「方法比害怕重要，態度比體力更關鍵。」只要準備好自己、懂得保護自己、願意用智慧而不是硬碰硬或是逃避去面對生活，軍旅反而會成為你人生的一堂重要課。你一定會慶幸，自己曾經勇敢走過這一段。
本文撰寫與摘自躍昇文化事業有限公司出版之《林志穎 大兵日記》
更多三立新聞網報導
獨家／成人平台SWAG證實邀粿粿合作 前男友震驚大喊：萬萬不可以
獨家／林志穎20歲當紅時當兵心情曝光 體檢甲種體格超嗨自喊恭喜
于朦朧疑遭杜強搧巴掌畫面瘋傳！全網爆炸怒喊：這渾蛋到底在哪
于朦朧爆慘死！彩妝師悲曝他常被拖出去「打到下不了床」 對話全流出
其他人也在看
享年56歲！黃志明泰國嚴重車禍亡 親友悲慟證實：遺體將運回大馬
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導藝人黄志明（PaulWong）是馬來西亞娛樂活動界重量級幕後推手、演唱會企劃人，不料昨（24）日其家屬證實，黃志明在泰國發生...FTNN新聞網 ・ 23 小時前
黃子佼二審大逆轉！林予晞「昔開第一槍」今再發聲
黃子佼二審大逆轉！林予晞「昔開第一槍」今再發聲EBC東森娛樂 ・ 19 小時前
一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己
一位曾在韓國免稅店工作的韓籍網紅分享，通常店員不會把台灣旅客認錯，因為台灣人有4個非常明顯的特徵造咖 ・ 1 小時前
誰點的海陸大餐？服務生送錯崩潰「薪水都不夠賠...」 謝金燕一句話幫解決太霸氣
「姐姐」謝金燕雖已50歲仍又酷又辣，時常與網友分享生活，昨（23日）晚她透露近日出門用餐遇到服務生送錯餐，還是該店最貴套餐，讓服務生險些爆哭，但最後謝金燕的舉動超霸氣！鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
深夜愛放閃1／ØZI緊摟辣模女友！ 在柯震東家樓下「臉貼臉」濃情蜜意超甜膩
11月13日晚間10點多，ØZI與Jane以及一名女性友人共乘一車前往柯震東家的酒吧聚會，3人一待就是近5個小時。隔日凌晨3點左右，眾人陸續步出酒吧，Jane立刻抓住ØZI的手臂，整個人緊貼他身側，十足小鳥依人。ØZI隨後也順勢摟住Jane的小蠻腰，兩人緊貼彼此，就這樣一路走到路口等...CTWANT ・ 6 小時前
30歲祈錦鈅突拋離婚震撼彈！掰了2年圈外尪 發聲：注定孤軍奮戰
30歲女星祈錦鈅被封為「國民女神」，起初以模特兒身分在網路打開知名度，後來才以歌手身分踏入演藝圈，而祈錦鈅在2023年跟圈外男友閃婚，不料在今年5月遭到爆料離婚，當時她才駁斥傳聞，沒想到今（25日）拋出震撼彈，證實已經簽字離婚。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
陳妍希「中國直播賣貨」掀議！42歲真實近況流出
娛樂中心／李汶臻報導台灣女星陳妍希今（2025）年2月，對外宣布與中國演員陳曉的8年婚姻走到盡頭。斷開中國老公後的陳妍希，仍將工作重心擺在中國，日前在中國社群平台小紅書直播帶貨，提到鬆口談懷孕問題，認了肚皮的變化一度讓她崩潰。而外界也持續關注她「人在中國」的最新近況，日前她終於時隔近半個月再度更新近況照，上半身「劇烈膨脹」的超反差狀態流出，引發眾多粉絲圍觀。民視 ・ 2 天前
《他為什麼依然單身》女主角「朱珠」是誰？家世超顯赫、曾連續8年入選全球百大最美，41歲「人間富貴花」產後狂瘦25kg秘訣公開
她曾連續8年（2012-2019）入選美國電影評論網站TC Candler公布的「全球100張最美面孔」，最高排名甚至達到第20名，是備受國際認可的東方美人代表。不過朱珠跟一般女生一樣也面臨過產後肥胖的問題，產後體重曾飆升至80公斤，她依然憑藉著科學的飲食與運動成功甩肉25公斤重回巔...styletc ・ 1 小時前
遭謠傳羅志祥是孩子生父！經紀人不忍了「怒曬DNA報告」：謠言止於智者
藝人羅志祥的經紀人小霜陪伴彼此20多年，兩人的情誼昇華像是家人一般，小霜多年前透過試管嬰兒生出混血寶寶，卻長期遭外界謠傳孩子的生父是羅志祥。面對不實流言，她今（26）日在IG主動公布孩子與羅志祥的DNA檢驗報告，一併終結多年謠言。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
八點檔女星車禍被撞飛！緊急動手術「戲份遭換角」 最新傷勢曝光
女星顏曉筠外型亮眼，近年在八點檔憑藉精湛演技獲得眾多關注，沒想到今（24）日驚傳顏曉筠遇車禍被撞飛，導致左肩脫臼、韌帶斷裂。而顏曉筠參演的八點檔《好運來》即將迎來大結局，如今顏曉筠傷勢是否會影響到劇組拍攝？電視台也鬆口了。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
陶晶瑩現身TWICE宵夜局！和子瑜相識始末曝光 揭多年交情：竟靠她牽線
韓女團 TWICE 上週末在高雄世運主場館連唱兩天，台灣成員周子瑜出道 10 年首度帶著團員返鄉開唱，吸引大批粉絲朝聖。第二天演出結束後，子瑜與成員 Momo、Sana 到「溫肚火鍋」吃宵夜，更傳出現場也出現資深主持人陶晶瑩，讓粉絲一度以為兩人生活圈毫無交集，紛紛好奇「陶子姐怎麼會跟子瑜一起吃飯？」三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
女星採訪到一半出事了！無預警失血「馬志翔出手救援」 記者會突中斷
開播廣受好評的大愛劇《我們六個》改編自駭人聽聞的「李月桂案」，近日將在華視播出，演員馬志翔和黃薇婷今（25）日出席餐敘，馬志翔劇中演出大渣男，與小三搞婚外情最後又被小三用電鍋砸死，可恨之人必有可恨之處，他表示這陣子播岀之後壓力很大，因為害怕觀眾太入戲不敢出門，飾演大姐的黃薇婷坦言到現在還是不敢把劇看完，情緒激動到在記者會上突然流鼻血。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
陳曉憔悴現身！網驚：怎麼瘦成這樣？ 新劇與前妻陳妍希撞檔
以《神鵰俠侶》結緣的陳妍希與陳曉，今年2月宣布離婚，結束長達8年的婚姻。兩人新劇近日撞檔，陳曉主演的新劇《大生意人》於11月25日上線，他出席宣傳活動被目擊暴瘦、臉頰凹陷、五官更加銳利，甚至有些「瘦到脫相」，網友驚嚇指出：「他怎麼瘦了那麼多」、「滿臉憔悴」。太報 ・ 1 天前
韓劇熟面孔殞落！南韓「國民爺爺」李順載過世 享耆壽91歲
南韓「國民爺爺」李順載（이순재）是電視劇中的熟面孔，不過近年因健康狀況不佳鮮少公開露面，今（25）日傳出他於凌晨逝世，享耆壽91歲，家屬也證實這項消息。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
「河南王」有多狂？陶朱隱園頂樓慶生、 12億買3戶帝寶只花5分鐘
日前台北一家酒店舉辦「世紀級」豪華婚宴，許多港台大咖藝人親自到場祝賀，例如梁朝偉、劉嘉玲夫妻；而新郎是「河南王」王任生的孫子。關於王任生的背景，旗下事業涵蓋塑膠、化工、房地產等領域，過去曾有媒體報導，他一口氣花費12億買下3戶帝寶，交涉過程僅5分鐘；此外，王任生90歲生日是在超級豪宅「陶朱隱園」頂樓過，當時威京集團主席沈慶京也來祝壽。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
Lulu甜曝婚禮最新進度 陳漢典笑稱自己負責「付錢跟出席」
提到夫妻兩人分工，Lulu說：「婚禮的事情我比較有想法，漢典也有負責的地方。」Lulu表示現在所有的東西都在頭腦中，畢竟是頗忙的時間，還自嘲是忙到沒有明天的人，但只要有一點空檔就會立刻處理婚宴細節。此外，提到新節目《明星製作公司》中所衍生網路實境秀《明星開拍中》...CTWANT ・ 1 天前
13年前學舞女孩現是TWICE子瑜 站C位畫面曝！嘻小瓜：我先看到的
韓團TWICE演唱會落幕，子瑜帶成員回家鄉開唱感動許多粉絲，過去曾是子瑜「舞蹈老師」的藝人嘻小瓜回憶當年不知道為什麼就很喜歡子瑜，決定讓她站C位，最後她出道成「TWICE-子瑜」，他驕傲說道自己可大聲說 「是我先看到的」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
得獎不敵收視率／獨家！缺席金鐘領獎有內情 方念華《看板人物》收攤
主播方念華今年才以超過17年的談話性節目《看板人物》拿下金鐘獎，卻驚傳節目將收攤，據知節目已改為不固定錄製、播出，方念華無法接受，但因她要求嚴格，常讓工作人員受氣，因此節目一確定停播，只有她本人不滿，工作夥伴倒是都樂見其成。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
黃子佼二審結果出爐！加重改判1年6個月緩刑4年 林予晞：交給專業執行
藝人黃子佼因在「創意私房」論壇收藏大量未成年女性的私密影像，去年一審時遭台北地院判處8個月有期徒刑。在二審宣判前夕，黃子佼大動作透過律師事務所發表聲明，表示已和所有被害者達成和解。今（25）日二審宣判結果出爐，依《個人資料保護法》加重改判1年6個月有期徒刑，但給予緩刑4年，期間須義務勞動180小時，並接受法治教育3場。鏡報 ・ 18 小時前
范冰冰封后 張鈞甯低調8字祝福！11年私交曝光
范冰冰封后 張鈞甯低調8字祝福！11年私交曝光EBC東森娛樂 ・ 2 天前