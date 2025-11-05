獨家／陳沂嗆王子「沒讀書」！揭明星道歉文「公版3重點」

陳沂以直率敢言的風格爆紅。翻攝陳沂臉書

知名網紅陳沂以直率敢言的風格爆紅，經常發表對時事的看法，日前她上 Podcast 節目《娛樂住海邊》，提到最近鬧得沸沸揚揚的粿王風波，她指出王子的道歉聲明自相矛盾，「顯然就是沒讀書的，希望說王子同學下次寫作文，要先給老師看過再發，不然話會讓人家覺得說我們演藝圈智商低落。」

分析王子道歉文 陳沂曝新聞「三天規律」

陳沂表示，她看過很多藝人的道歉文都落落長，最後還加「保持善良」等口號，反而引發反感，最好的危機處理關鍵就是「簡短、明確、不帶前提鋪陳」，她也提醒藝人們，在風暴期別沉迷回覆網友，分析新聞有「三天規律」，只要道歉到位不加戲，輿論自然就會退燒，如果繼續在網路上和網友留言吵架，就會火上澆油，越燒越兇，她也無奈，粉絲常會在留言區洗版：「是加油外遇？還是加油出軌？」

陳沂批王子的道歉聲明。翻攝IG＠prince_pstar

陳沂曾努力炒紅自己 感嘆不紅講話沒人聽

陳沂以前本來是活動主持人，卻因為發言爭議性十足，意外在網路上紅起來，經常被負評纏身，因此決定讓自己更紅作為反擊，「我大概有花兩、三年的時間拼命炒紅自己，才有現在的我，不覺得這就是踩低拜高的世界嗎？你紅了就沒人敢惹你了，我以前不紅的時候被寫得多慘啊！我每天想要解釋自己也沒有用，因為沒有人會聽。」時間久了，陳沂也不想計較了，「照片漂亮就好，隨便你們寫，因為不管是好的或是壞的，只要能夠被注意，就是好新聞。」

陳沂活在自己的世界裡 負評影響不了她

再度提及與羅志祥的官司爭議，陳沂強調自己當時未賠任何金額，一切以法院判決為準，並批評多年來錯誤報導層出不窮，陳沂說她只活在自己的世界，「我根本不想管別人怎麼樣，別人說我不好也不會影響到我，因為我覺得我是最棒的，我不是情商很強大，我純粹是沒在鳥別人。」她也自嘲長年在網路幫網友訂正錯字、改作文，對於酸民的留言大多不會放在心上。

陳沂積極業配帶貨。翻攝陳沂臉書

陳沂不小心就還完房貸 不需要男人也過很好

至於近況與生計，陳沂現在以社群業配和保底、分潤為主要收入，她平時生活很單純，自虧每天吃喝玩樂，舉凡打電動、打麻將、密室逃脫、匹克球、潛水與滑雪就塞滿生活，她表示，自己一天發文不超過20分鐘，其餘時間都在享受生活，但不知不覺她的房貸就已經繳清，她自己都覺得不可思議，提及另一半，陳沂也直言年輕時期待偶像劇戀愛，長大後才發現根本不存在，「我是可以完全不需要巴著一個男人，我才能夠吃飯、生活下去的。」

