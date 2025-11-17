【獨家】陳耀昌病逝》生前最推崇「他」 生技大老闆推薦必讀《島嶼DNA》
回顧陳耀昌精彩一生，從醫師跨界國大代表、法醫到暢銷作家，有人說陳不務正業，將醫師當成副業，宣捷董事長宣昶有跳出來反駁，「他是跨學科的斜槓科學文學家，從來不爭論對錯、只求真，《島嶼DNA》是一本影響台灣很深遠的著作。」
陳耀昌化身「求真」偵探
宣昶有與陳耀昌，從再生醫療、細胞產業結緣，2人更在廟宇領域切磋，「陳耀昌了解台灣文化後，對鄭成功時代的陳永華特別感興趣，除了陳永華很聰明，更是鄭成功的軍師，猶如當時的台灣諸葛亮。」
既然與陳耀昌熟識，陳有哪些優點值得我們學習？「他不會人云亦云，而是實事求是做事情，陳耀昌的優點從來不去爭論對錯，凡事以『求真』為原則。」宣昶有說。
他深怕記者不夠理解，宣昶有拉高分貝說：「陳耀昌很重要，他為世人刻畫出什麼是台灣人。」他解釋，陳學醫，貫穿基因文化、姓氏、血統、基因，又懂媒體理解說出民眾聽得下去的語言，誠如《島嶼DNA》這本書。」
原來台南出身的陳耀昌，有一年返回故鄉掃墓，一位叔叔突然對他說：「我們家的第一代是查某祖，是一位荷蘭女性。」天外飛來的一句話，讓他發現父親有高大身材、濃毛、落腮鬍，卻苦無族譜無從考證，反倒讓陳耀昌對身世有更多好奇。
陳耀昌化身偵探，從人類身體構造與疾病，轉向台南土地，思考當時西拉雅原住民、荷蘭人、漢人，在文化碰撞、基因交換、愛恨情仇，交融共構出不一樣的台南。為了破解謎團，曾在一年內閱覽近70本相關書籍，不遠千里實地考察。
揭台灣族群多元性7基因
在《島嶼DNA》，陳耀昌試圖從多年執業經驗，以疾病和DNA切入，解密台灣人的族群多樣性與獨特性。他生前歸納出台灣人身上具有7種獨特的基因密碼，「血統真的很混。」陳耀昌說。
南島語族HpMAORI（幽門桿菌毛利型）：出現在台灣高山原住民、南島語族胃部，漢人、韓國、日本、中南半島族群皆沒有，顯示台灣原住民是南島語族最早源頭之一。
百越HLA-A33_B58-DRB03DQB1（鼻咽癌）：與鼻咽癌高度相關，是台灣特有高盛行癌症，在日本、韓國、印度、阿拉伯人罕見，顯示台灣人帶有百越人種基因。
西歐血緣HLA-BR2705（僵直性脊椎炎）：HLA-BR2705幾乎只在白人族群出現，台灣約1％人口有此基因，在漢人中僅出現在福佬漢人，推測源自17世紀荷蘭人後裔。
中南半島高地海洋性貧血：台灣人口約7至8％有此基因，但原住民完全沒有，未來隨著東南亞新住民增加，可能會帶來更多海洋性貧血發生率及更特殊的突變點。
阿拉伯葬禮習俗：唐朝以來就有西亞人遷移至中國沿海，1949年也有回族來台，部分習俗仍被保留，不過尚未找到明確的阿拉伯族群HLA基因證據。
日本HTLV-1（人類T細胞白血球病毒第一型）：原生於日本九州、琉球，比中國、韓國常見，但台灣分布均勻遍布平地、山區、南北，連原住民也帶有此病毒，推測可能由鄭成功的日本母親帶來台灣。
來自西非的黑人血緣：明末、荷西殖民時期，黑人隨商船在南中國海流動，若具以下特徵幾乎可確定有西非血統：鐮刀型貧血／血紅素S、C型，以及天生線圈狀、非常捲、偏乾的黑人型髮質。雖台灣出現率低，但仍有少數族群可見。
