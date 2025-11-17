【獨家】陳耀昌病逝》6月立院大門的最後一面 宣捷宣昶有：陳耀昌是台灣再生醫療之父

台灣醫界大老陳耀昌17日於台大醫院病逝，享壽76歲。噩耗傳出後，《民報》獨家採訪宣捷董事長宣昶有，回憶2人最後一次相見仍歷歷在目，他直呼：「沒有他，台灣不會有再生醫療。」

陳耀昌喘得厲害仍堅持開會

6月25日，立法院厚生會為迎接明（2026）年即將上路的「再生醫療雙法」，召集跨黨派立委、醫界及產業代表，共組「再生醫療推動委員會」。陳耀昌和宣昶有皆在受邀名單內。

這天，是2人最後一次見面。

回憶這段往事，宣昶有語氣低沉，「他那天走得很喘，會議結束後我陪他走到立院門口。他跟我說，是治療前列腺癌的藥，藥物導致肺纖維化，副作用造成走路很喘。」

「原本陳耀昌計畫4月復出，卻沒等到身體好轉。」宣昶有感嘆說道。

6月底立院厚生會成立「再生醫療推動委員會」，成為宣昶有(左7)與陳耀昌(左4)的最後之緣。(立法院厚生會提供)

留8個字提醒台灣應對國際局勢

時間回到4月10日，陳耀昌在臉書發文：「休假結束，重回凡間。」

從貼文可窺，陳耀昌當時心情好，緊盯美國職籃NBA、MLB，更緊追美國總統川普每一項政策，「我始終相信，台灣吉人天相，神佛庇佑。套一句老話，虛變不驚，莊敬自強。」

如今，陳耀昌走了，留下「虛變不驚，莊敬自強。」這8個字就像是送給台灣迎戰國際局勢動盪的最深切地提醒。

12年交情見證沒人相信的路

談到2人結緣，宣昶有不禁笑道：「若不是同行，我哪有機會認識這位大前輩。」

2013年，宣昶有返台，與父親、聯電榮譽副董事長宣明智成立「宣捷幹細胞」，踩進臍帶胎盤間質幹細胞領域，才真正與陳耀昌密切互動。

陳耀昌的眼光，讓宣昶有一直服氣。

再生醫療的永遠精神支柱

宣昶有說，陳耀昌與其他學者不同，「他是極少數同時研究媽媽端與小孩端的人，從臍帶胎盤、細胞擴增到細胞庫，他全部做過。很早就看出臍帶胎盤間質幹細胞有商業化潛力，不像自體細胞成本高又會留疤。」

這種「比時代還早10年」的眼光，當年甚至被不少台灣學者質疑。不過陳耀昌沒有放棄，「他是少數挺到底的人。陳耀昌是推動細胞產業法制化的第一人，也是推動《再生醫療法》的關鍵人物。」

2026年，再生醫療正式進入法制化，但這位奠基者卻無法看見新時代到來。

宣昶有充滿信心說：「細胞產業一定會變成護國神山。『陳耀昌』就是護國神山的頭，他會是台灣再生醫療永遠的精神支柱。」

緬懷不是因為陳耀昌離開，而是台灣再生醫療發展的每一步，都踩在他打的地基上。