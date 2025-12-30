獨家／陳芳語又戀愛了！曬親密照摟抱高帥男 經紀人回應了

記者鄭尹翔／台北報導

歌手陳芳語（Kimberley）疑似迎來新戀情！與血肉果汁機鼓手彥文（陳彥文）分手約5個月後，她近日在社群平台曬出多張生活照，其中一張與高挑男子的親密合影意外曝光，立刻引發外界揣測是否已悄悄展開新戀情，對此她本人僅以偷笑表情符號回應，經紀人也未正面否認，態度耐人尋味。

陳芳語分手五個月後，疑似新戀情開始萌芽。（圖／翻攝自陳芳語IG)

疑似陳芳語男友的背影。（圖／翻攝自陳芳語IG)

陳芳語日前在社群發文寫下「2025 趕快去去去去」，看似日常抒發心情，卻一口氣上傳20張照片，其中第4張她被一名身材高佻的男子摟入懷中，兩人對著鏡子自拍，互動自然又親密，但卻沒有太多人發現這張照片有點可疑，由於該照片並未特別標註或說明，被認為是刻意低調「藏在日常裡」，更增添戀情真實性，而陳芳語和經紀人被問到是否為男友，也都沒有正面否認，似乎也彼此默許這段新戀情繼續發展，且已經到了要把他藏在貼文裡，卻又想公開的那種「喜歡」。

事實上，陳芳語在2025年7月曾親口證實，已與交往近三年的彥文分手，結束一段原本被外界看好、甚至一度傳出婚訊的感情。她坦言分手時間約在兩個多月前，期間曾有藕斷絲連的階段，但最終選擇退回朋友關係，並形容這段經歷是「人生有夠諷刺」。

回顧分手前的徵兆，早在2024年底，陳芳語就曾在社群寫下「單身December」，並轉發「不喜歡你說謊的樣子」相關貼文，同時取消追蹤彥文，當時已引發網友揣測感情生變，但她直到隔年才正式鬆口承認。

面對情感轉折，陳芳語曾表示分手當下相當難過，但也告訴自己不用偽裝情緒，並將重心轉向新專輯與工作。她也感嘆，在推出一張充滿愛的作品時，卻「親眼看著愛情溜走」，這樣的巧合讓她覺得諷刺卻真實。

如今被發現疑似有新對象，至於是否真的展開新戀情，陳芳語本人並未正面承認，但從她曬照後的反應與團隊態度來看，似乎已默認新戀情正在萌芽中。

