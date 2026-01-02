獨家》陳菊傳早就出院了？中風原因曝光 高醫這樣說

監察院長陳菊因病住院高醫治療，她出院與否，外界傳聞不同版本，日前才傳出她會在今年農曆年前出院，現在又有知情人士指出，陳菊可能早就出院。（本報資料照片）

監察院長陳菊傳出因病住院高醫治療，這一年多來外界傳言不斷，日前才傳出陳菊將在今年農曆年前出院，但據記者掌握，又有知情人士透露，陳菊可能早就出院在家休養，並由醫療團隊到宅治療。而她腦部語言區受損，講話方面還需要練習，現在還不適合面對外界；對此，高醫指出，「家屬沒有授權我們說明」，至於病況涉及病人隱私，高醫也未有任何回應。

陳菊民國113年底因感冒到高醫看診，並安排例行性健檢，結果卻發現她右側腎臟有約3.5公分腫瘤，隨後便接受達文西機械手臂手術切除，過程相當順利，術後第二天即可下床活動，不料出院前一天早上，她突然右下肢無力，倒在病房站不起來，經確認為左腦中風，所幸醫療團隊立刻治療，在黃金期內妥善處置。

術後一年多，陳菊雖然恢復狀況比預期中還要好，但她腦部語言區受損，講話與表達方面需要多練習，目前還不適合面對外界。

至於陳菊中風原因，根據知情人士透露，陳菊過去已有2次中風，這次是第3次，過去她為了控制病情，長期服用抗凝血劑等藥物，直到她健檢發現右側腎臟有腫瘤需開刀切除，考量術後傷口需復原，可能先暫緩服用抗凝血劑等藥物數天，才間接造成左側腦血管阻塞。

陳菊目前出院與否，外界傳聞不同版本，日前才傳出她會在今年農曆年前出院，現在又有知情人士指出，陳菊可能早就出院，並購置相關的復健器材在家療養，由醫療團隊定期到府追蹤病況。

對此，高醫未正面回應，僅表示「家屬沒有授權我們說明」，而針對陳菊恢復的狀況，以及中風原因，因涉及病人隱私，高醫也未有任何說明。

