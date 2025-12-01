獨家》陳蘭麗偕楊洋回台！楊燕、湯蘭花、周丹薇眾星齊聚

(第一排左起)資深藝人楊洋、陳蘭麗、周丹薇、湯蘭花、林友梅，(第二排左起)甄莉、劉華及楊燕。(照片/游定剛拍攝)

長年旅居美國的「瞇瞇眼歌后」陳蘭麗，近日與丈夫楊洋返台，特別抽空與昔日影視圈好友難得聚首。由資深演員劉華牽線，邀來「蘋果花歌后」楊燕、「一代佳人」湯蘭花、「一代名模」周丹薇、甄莉與林友梅等人；《中時新聞網》直擊眾星齊聚台北福華飯店，席間談笑聲不斷，彷彿把時間拉回昔日最璀璨的年代。

陳蘭麗近年升格為牧師，長期奔走世界宣教，這次能和老友共坐一桌，她直呼「非常感恩」，更說：「我們都是演藝圈前後期的好朋友，有些一起工作、有些交錯多年，能被劉華姐再度召集，實在不容易。」一旁楊燕興奮直喊：「開心、開心、開心！見到這麼多老朋友真的是難得。」她也回憶往年同台時光，大讚陳蘭麗唱〈葡萄成熟時〉「非常好聽」。

廣告 廣告

(左起)資深藝人陳蘭麗、周丹薇、湯蘭花及林友梅。(照片/游定剛拍攝)

周丹薇則透露接到劉華姐邀請時超驚訝，坦言當年還沒入行時就看著前輩們唱歌、演戲，如今再次相見，感動說：「隔了幾十年，她們精神狀態都很好，人生下半場都活得精彩，是我學習的榜樣。」

旅美「瞇瞇眼歌后」陳蘭麗近日返台了。(照片/游定剛拍攝)

發起聚會的劉華笑說，陳蘭麗向來重情重義，人緣超好，「只要我一通知，大家都來了！」她也提到陳蘭麗一直有個心願籌組台灣藝人，結合藝人的社會影響力一起宣教，「會是很有力量的團隊。」

旅美「蘋果花歌后」楊燕今年都住在台灣投身公益演出。(照片/游定剛拍攝)

席間眾人聊起過往歌壇、娛樂圈的點滴，談笑聲此起彼落，彷彿回到最輝煌的年代。許多老友多年未見，甚至相隔數十年再重逢，格外令彼此珍惜。這場跨世代的重聚，不只是吃飯，更是情誼、記憶與時光的再次連結。眾人也現場創立群組、相約未來要持續相聚，讓這份難得的緣分延續下去。

更多中時新聞網報導

香港火災周潤發楊紫瓊缺席MAMA

蜜雪拍MV入戲深 打破酒杯險掛彩

NBA盃》一眉哥復出 湖人照擒獨行俠6連勝