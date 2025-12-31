獨家》「陶朱隱園」17樓買家現蹤！ 非台灣在地富豪

根據最新地籍資料異動，買家為吳姓自然人、是持外來人口統一證號、也就是居留證買「陶朱隱園」。(記者徐義平攝)

〔記者徐義平／台北報導〕一口氣砍價9千萬元的「陶朱隱園」17樓自然人買家現身。根據最新地籍資料異動，買家為吳姓自然人、是持外來人口統一證號買豪宅，且沒有貸款設定，房地產業者推測，有可能是來自港澳、中國，甚至曾傳出該買家已高齡80歲。

持外來人口證號 傳來自港澳

房產業者指出，進一步回顧「陶朱隱園」的買賣歷程，即便2019年7月有法人買家承耀股份有限公司以逾13億元買下7樓，但因該法人背後就是威京集團的關係企業。

反而真正有自然人買家出現，是使照取得7年後，2025年10月，中工公告17樓以總價12億元賣出，但事隔僅兩周，受到寶佳積極收購中工股權影響，吳姓買家回頭再砍價9千萬元，以11.1億元、相當於最初談好的9.25折價格入手。

不過，即便被砍價9千萬元，該筆交易總額也寫下台灣豪宅成交史上第三高，僅次於「文華苑」頂樓戶的13.74億元，以及「信義首席公館」頂樓戶的12.8億元，若每個車位以500萬元計算，推估每坪單價超過360萬元，也寫下台灣豪宅單價新高紀錄。

總價第三高 單價創新高

而根據最新地籍資料顯示，該戶在2025年12月11日完成登記、登記原因是買賣，而買家吳姓自然人，選擇隱藏統一證號與住址，不過，從登記內容來看，買家所登記統一證號是居留證號碼，因此，房產業者大膽推測，買家並非台灣人。

