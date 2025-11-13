獨家／陷阱？大學生停「黃標線車格」卻挨罰 網：去怪房東

台中一名大學生將機車停在車格內，卻收到紅單開罰。（圖／翻攝自Google Maps）





台中一名大學生將機車停在車格內，卻收到紅單開罰，她無奈上網PO出罰單求救。仔細一看雖然格子有黃色邊線，但前方卻是紅線區，原來標線是租屋業者自行劃設的「私人車格」，大部分民眾都覺得根本是陷阱，罰單應由房東來繳，爭議性車格掀起討論，至於現場已經把不合法標線塗銷。

大學生傻眼PO出罰單，因為機車明明停放在車格內，但怎麼被開紅線違停。

遭開單車主：「跟房東說為什麼會被開，他就說因為車體超過紅線，可是它格子就劃在那裏，就是叫我們停那。」

廣告 廣告

爭議地點就在台中霧峰區自強路上的騎樓，機車停在黃色車格內被警方開了罰單，也有人討論是不是因為輪胎壓到紅線所以被開罰，但明明停在標線內。

實際回到現場，可以看到標線已經有塗銷的痕跡，不過往回三年前來看，這個地方都是黃色的停車格，而且緊接的是紅色違停線，那到底是能停還是不能停。

大學生好委屈好端端停在租屋處畫設的停車格卻被罰，大家回應罰單趕快跟房東討，因為黃色根本不屬於正規車格，白線才是。

民眾：「它本來就不應該劃在那個地方，那個線本來就不合法，但是（房東）叫我停的，可能就是覺得為什麼有劃車格了，還是被開單多少會覺得怪怪的，有點像陷阱嗎，我覺得不能開單啦，算是吧。」

霧峰警方表示，光是在上個月這裡就開了18張的罰單，騎士們也好無奈，以為是遵守規定，沒想到卻是落入陷阱，至於在到路上私設標線已經違規，可開罰1200～2400元，經過反映後爭議性標線被塗銷。

委託代管業者：「就是都有公告，其實同學要停，他們都已經18歲，你們要停那你們就是要負擔法律責任。」

廣告 廣告

委託代管業者表示，當初劃線是怕違停車影響出入，現在是在私人地內劃設，沒有違法，但卻讓停車區更亂，一堆機車仍然違停，只要一壓到紅線，無論有沒有車格標線，恐怕還是得挨罰。

東森新聞關心您

違法行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

快訊／新竹家具行陷火海！火舌吞噬建築 消防灌救中

這款施工品質？路面回填高低落差超明顯 害護理師摔車鮮血直流

新北耶誕城明晚歡樂開城！ 新北警說話了

