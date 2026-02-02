民視新聞／蘇恩民報導

陸軍六軍團驚爆低階軍人冒充高級軍官「騙婚」醜聞！上尉賴柏翰被控營內違用手機、假冒「國防部少校」上交友軟體把妹，且在戰情室裸上身自拍「秀身材」，還允諾買房共組家庭，誘使一名林姓瑜珈老師同意交往並論及婚嫁。日前林女發現賴男只是上尉，每月可支配薪資僅1.5萬元，還要她婚後負責所有家庭開銷，才驚覺遭感情詐騙，已向地檢署提告賴男冒用軍人官銜等罪。





獨家／陸軍上尉冒充少校把妹「戰情室裸身自拍」 瑜珈師控遭感情詐騙怒提告

截稿前六軍團淡水忠莊營區(右／翻攝google)上尉賴柏翰在交友軟體公開頁面仍標註「國防部少校」。(圖／翻攝交友軟體BUMBLE)

更離譜的是，林女另向軍方舉報賴柏翰營內除了一支通過查驗、背面有金色貼紙的手機，還私藏一支未奉核手機，用來上交友網站把妹，且通訊時顯示畫面竟出現當時所在淡水營區定位資料，賴男甚至還在戰情室廁所對著鏡子拍照裸照，涉資安違紀。

但根據林女提供錄音內容，事後六軍團孫姓上尉調查官竟回覆林女「妳不是要我查證？我直接打電話問賴柏翰，他否認有2支手機…….。」林女質疑，賴柏翰裸身自拍照中的黑色手機款式和奉核手機不同，機背也沒有張貼通過部隊查驗的實體管制標籤，調查官竟然「直接打電話問他且全部採信」，加上截稿前賴柏翰的交友軟體自我簡介仍不實標註「國防部少校」，因此痛批軍方「根本官官相護，沒有真的想要調查。」

去年8月林姓瑜珈老師登入全球超過1億人註冊、且須上傳身分證及當場自拍實名認證的知名交友軟體BUMBLE，和帥照下方公開標註「國防部少校軍官，30歲，國防大學2008」的賴柏翰配對成功，當時林女即受他自介文「我不會一下讓你心動，但會讓你某天突然發現，有我在的生活，其實很安心」吸引，賴男也積極展開攻勢，多次在營區內、甚至在戰情室值勤時打電話對林女噓寒問暖並約見面。





獨家／陸軍上尉冒充少校把妹「戰情室裸身自拍」 瑜珈師控遭感情詐騙怒提告

林女指控賴柏翰在戰情室廁所自拍半身裸照。(圖／翻攝交友軟體BUMBLE)





林女回憶8/31第一次在基隆和平島約會，賴男自稱「空軍少校」，混編在新北市後備旅淡水忠莊營區擔任財務官，不但自詡「同期第一個升少校」，月薪7萬多、財務自由運用，如果和他交往結婚，他可以在台北買房定居，還強調「肩上已經有一顆梅花，內務沒人敢查，也不必摺棉被」，並主動出示浴廁內裸露上半身自拍照，刻意秀出「六塊肌」好身材。

由於賴男先前曾在宜蘭住家浴室開視訊，林女見照片中場景不同，好奇問：「這是哪？又不是你家？」賴男稱「在營區。」林女追問：「部隊廁所怎麼可能這麼好？」賴男才自爆「戰情室廁所」。

林女還指出，她有家人是軍人，知道軍中嚴格控管手機使用，因此詢問賴男怎可上交友網站開定位及拍照？沒想到賴柏翰毫不避諱表示，他有一支手機送安檢查核並安裝中科院開發的MDM程式，只要進營區，就無法使用照相、藍芽、Wi-Fi及定位功能，機背還會貼上金色長條狀雷射防偽標籤，但他另偷藏一支手機，安裝交友軟體和她聯繫就是使用這支手機。





獨家／陸軍上尉冒充少校把妹「戰情室裸身自拍」 瑜珈師控遭感情詐騙怒提告

賴柏翰上交友軟體BUMBLE和林姓瑜珈老師配對成功。(圖／翻攝交友軟體BUMBLE)





林女在賴柏翰熱烈追求下，考量對方年紀輕輕就升少校，享有終生俸，又允諾購屋同住，婚後生活應有保障，因此同意交往，之後賴柏翰休假就到她租屋處休息，計畫共組甜蜜家庭，直到12月底接獲賴母電話，才從美夢中驚醒。

林女說，賴母責怪她催促結婚，害兒子不想給孝親費，還自稱投資失利欠債，宜蘭老家也有貸款，需要賴男薪俸償還……，事後她才知道賴男每月僅留1.5萬生活費，其餘幾乎都給母親。林女不願承受賴母「斥責、情勒」，又擔心婚後生活沒保障，提議簽婚前協議，希望賴男履行購屋同住承諾，沒想到賴男竟要她負擔婚後所有家庭開銷，雙方就此鬧翻。

今年一月賴男多次聯繫試圖挽回林女，不料，林女致電營區，意外得知賴男根本不是少校，至今仍是上尉，認為遭感情詐騙，因而決議分手，並向新北地檢署遞狀提告賴男涉犯冒用軍人官銜等罪。

獨家／陸軍上尉冒充少校把妹「戰情室裸身自拍」 瑜珈師控遭感情詐騙怒提告

賴柏翰追求林姓瑜珈老師的對話中，自誇「同屆第一個升少校」。(圖／林女提供)





記者昨天上午致電空軍司令部查證賴男被投訴案，下午空軍回覆「查無此人」，才知賴男真實官銜是陸軍六軍團後備旅上尉財務官。林女得知後驚呼：「連軍種也騙？」

晚間六軍團回應：「本案於1月中旬接獲民人反映後，即依程序啟動行政調查，目前尚查無具體違失事證；本案係所屬人員與民人私領域情感及財務糾紛，當事人業已報警處理，後續將視整體調查結果，依規定妥適處理。另秉「毋枉毋縱」原則全力配合檢調偵辦。」

不過，地檢署主任檢察官轉任律師陳以敦認為，低階軍人在任何人都可註冊的社群中冒充高階軍官，並以不實軍銜從事社群活動，恐已觸犯《陸海空軍刑法》第74條「公然冒用軍人官銜罪」，可處一年以下徒刑、拘役或十萬元以下罰金，若進一步行使假軍銜職權，刑責還會提高到五年以下徒刑。至於賴男被控營內使用未奉核手機拍照、洩漏營區定位，若查證屬實，除違反軍紀應懲處，也有必要查明是否違反資安規定，甚至危害部隊安全。





獨家／陸軍上尉冒充少校把妹「戰情室裸身自拍」 瑜珈師控遭感情詐騙怒提告

林女指控賴柏翰在營區使用手機上交友軟體把妹並洩漏營區定位。(圖／林女提供)





