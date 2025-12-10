獨家／陸軍全面查詐喊「無新增」！ 知情者：恐「打草驚蛇」被隱匿

馬防部爆出官兵被詐騙集團吸收，引發社會譁然。（示意圖／東森新聞）





馬防部爆出官兵被詐騙集團吸收，引發社會譁然，就怕影響軍紀以及國防安全，陸軍展開全面性的清查，國防部也成立打詐工作小組，力圖截斷詐團黑手深入營區。不過這起案件的知情者，再度向《EBC東森新聞》獨家爆料，曾姓上士從民國111年涉案至今，有問題的營區恐怕不只一個。

馬防部爆出官兵被詐騙集團吸收，現在陸軍也要全面徹查，防範類似事件持續擴散。

陸軍司令部督察長蔡則明：「針對全面清查的部分，目前還在清查中，尚無發現新增的案例。」

陸軍限時一週展開清查，畢竟解放軍都還沒打來，豈能讓詐團亂了軍紀，尤其馬祖鄰近中國東南沿海，戰略地位特殊外界也憂心，這回事件懲處後出現的，兵力空隙又該如何補強。

陸軍司令部督察長蔡則明：「已指導馬防部完成相關的戰備，還有兵力補充的規劃，會在兼顧防區戰備任務，還有官兵權益的前提下，目前由馬防部內部執行調整。」

前線亮起紅燈，國軍多管齊下，全面戒備補破網，怕的就是當前曝光，案件只是冰山一角。知情官兵再質疑，這名曾姓上士從民國111年涉案至今才被抓，怎麼可能只有單一營區有問題。

知情人士：「有些金額很小，大多數是知情，但是沒有報告，還幫忙隱瞞，再加上也有一般民眾混入。」

外島官兵團體生活，相處時間長情感緊密，就是這人與人間的信任，成了有心人士操弄目標，些許的蠅頭小利，就能輕鬆收買人心，國軍陣地成詐團滲透新戰場。

知情人士：「有可能他也是賭博欠下債務，不敢往上報，你有了把柄在人家手上，只能任人宰割。」

詐團把歪腦筋動到官兵身上，國防部必定從嚴追查，是真的沒有其他個案，還是打草驚蛇，讓不安因素躲入暗處，就怕軍方視而不見，對部隊的傷害，恐比刀槍火炮還恐怖。

